لينك كو 08 الهجين الجديدة تباع بهذه المواصفات

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

لينك كو 08 موديل 2026

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: لينك كو 08 موديل 2026، وتنتمي كو 08 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد لينك كو 08 موديل 2026

لينك كو 08 موديل 2026

تأتى سيارة لينك كو 08 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4820 مم، وعرض 1915 مم، وارتفاع 1685 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2848 مم .

محرك لينك كو 08 موديل 2026

لينك كو 08 موديل 2026

تحصل سيارة لينك كو 08 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 345 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 185 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وعزم دوران 540 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 39.6 كيلووات/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 6.8 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات لينك كو 08 موديل 2026

زودت سيارة لينك كو 08 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers

، وبها Rear speakers، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها وسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor .

لينك كو 08 موديل 2026

ويوجد بـ سيارة لينك كو 08 موديل 2026 ايضا، Xenon Headlights، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها Fog Lights، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال الأبواب تعمل باللمس .

سعر لينك كو 08 موديل 2026

لينك كو 08 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة لينك كو 08 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 290 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة لينك كو 08 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 490 ألف جنيه .