قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إزالة فورية لتعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 500 متر بمنطقة المزارع الإنتاجية بالغردقة
هاني حتحوت: الزمالك يقلب الطاولة على البنك الأهلي ويحصد أول 3 نقاط
اليونان توقع أكبر صفقة عسكرية في تاريخ إسرائيل بقيمة 3.6 مليار دولار
لا تضيعوا المتفوقين.. تحرك برلماني لحماية طلاب STEM من مفاجآت التنسيق
كريم الدبيس وعمر سيد معوض يجددان مع الأهلي لمدة 4 سنوات
ارتفاع الأمواج يمدد غلق الشواطئ بمرسى مطروح لليوم الثالث على التوالي
قتيل وجرحى في إطلاق نار خلال حفل موسيقي بسويسرا
محمد هاني يطلب 35 مليون جنيه.. خلاف جديد مع الأهلي بشأن نسبة المشاركة
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 30 أغسطس 2026
مواعيد مباريات اليوم الأحد 30-8-2026 والقنوات الناقلة
ميسي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الأمريكي بعد سوبر هاترك مونتريال
انطلاق فعاليات يوم السرد القرآني بالأزهر لختم القرآن الكريم كاملا في جلسة واحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لينك كو 08 الهجين الجديدة تباع بهذه المواصفات

لينك كو 08 موديل 2026
لينك كو 08 موديل 2026
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

لينك كو 08 موديل 2026

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: لينك كو 08 موديل 2026، وتنتمي كو 08 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد لينك كو 08 موديل 2026

لينك كو 08 موديل 2026

تأتى سيارة لينك كو 08 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4820 مم، وعرض 1915 مم، وارتفاع 1685 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2848 مم .

محرك لينك كو 08 موديل 2026

لينك كو 08 موديل 2026

تحصل سيارة لينك كو 08 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 345 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 185 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وعزم دوران 540 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 39.6 كيلووات/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 6.8 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات لينك كو 08 موديل 2026

زودت سيارة لينك كو 08 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers
، وبها Rear speakers، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها وسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor .

لينك كو 08 موديل 2026

ويوجد بـ سيارة لينك كو 08 موديل 2026 ايضا، Xenon Headlights، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها Fog Lights، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال الأبواب تعمل باللمس .

سعر لينك كو 08 موديل 2026

لينك كو 08 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة لينك كو 08 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 290 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة لينك كو 08 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 490 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات السيارات الجديدة موديل 2026 السيارات الـ SUV الرياضية لينك كو 08 موديبل 2026 محرك لينك كو 08 موديبل 2026 مواصفات لينك كو 08 موديل 2026 كو 08 سعر لينك كو 08 موديبل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تغيير الساعة رسميًا يوم جمعة.. انطلاق التوقيت الشتوي 2026 في هذا الموعد

ايتن عامر

الفاتورة صدمت الجميع.. أيتن عامر تثير الجدل بسؤال عن مديونيات شركة الكهرباء

المتهم

سيب الأوردر جوه السوبر ماركت | سقوط بطل حادث النصب الصادم في المنيل

تنسيق الجامعات 2026

%64.9 للحقوق والآداب 60.1%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026

سعر الذهب

نزل 1120 جنيها.. الجنيه الذهب في الصاغة الآن

السيدة والفتاة

اعتداء لفظي وجسدي.. سيدة تنهال على فتاة بالضرب والعض داخل ميكروباص وتشوه وجهها

وائل جمعة مع محمد معروف

خاص.. أول رد من وائل جمعة على مفاجأة كريم حسن شحاتة بشأن محمد معروف وعلي محمود

وزير التربية والتعليم

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني ورابطها وتفاصيلها|ماذا أعلنت التعليم؟

ترشيحاتنا

دوغلاس ماكغريغور

ماكغريغور يحذر إسرائيل : تركيا أخطر من إيران .. واستفزاز أنقرة قد يشعل حربا حتى النهاية

فرنسا

فرنسا ترحب بنتائج مؤتمر الأطراف عن مكافحة التصحر وتدهور الأراضي

وزارة الخارجية الأميركية

واشنطن : حكومة لبنان الجهة الوحيدة المخولة للتفاوض بشأن مستقبل بلادها

بالصور

بمذاق نادر.. طريقة عمل الاستربس المقرمش في المنزل

الاستربس
الاستربس
الاستربس

فستان كب .. ركين سعد بإطلالة وسعر صادم يثير الجدل

ركين سعد
ركين سعد
ركين سعد

أسعار سيتروين C4 موديل 2022 المستعملة في مصر

سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022

فستان أنيق.. درة تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير

درة
درة
درة

فيديو

أحمد علي الحجار مع تقى الجيزاوي

أحمد علي الحجار: فوجئت بتواصل أنغام معايا.. وعمري ما هبقى نسخة من والدي|فيديو

الإعلامي أحمد موسى

في فترة النقاهة.. نشأت الديهي يطمئن الجمهور على صحة أحمد موسى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد