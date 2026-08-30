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بسقف مكشوف.. سعر ومواصفات مرسيدس SL 2026 في السعودية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بسقف مكشوف.. سعر ومواصفات مرسيدس SL 2026 في السعودية

مرسيدس SL 2026
مرسيدس SL 2026
صبري طلبه

تقدم مرسيدس الألمانية الكثير من سياراتها داخل السوق السعودي، ومن بينها مرسيدس SL 2026 التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية ذات السقف المكشوف، وتجمع بين التصميم الرياضي والأداء القوي ومجموعة من التجهيزات سواء للمقصورة أوالقيادة.

أبعاد مرسيدس SL 2026

تأتي مرسيدس SL 2026 بطول يبلغ 4,704 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,915 مم، في حين يبلغ الارتفاع 1,358 مم، وتمتد قاعدة العجلات إلى 2,700 مم، ويتراوح وزن السيارة دون ركاب بين 1,735 و1,960 كيلوجرامًا.

مرسيدس SL 2026

محرك V8 بقوة 469 حصانًا

تعتمد السيارة مرسيدس SL 2026 على محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين، مكون من 8 أسطوانات V8 مع شاحنين توربينيين، وتبلغ سعته 4.0 لتر. 

وينتج المحرك قوة تصل إلى 469 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 699 نيوتن متر، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، مع نظام دفع كلي AWD ينقل القوة إلى العجلات الأربع.

تسارع مرسيدس SL 2026 

تستطيع السيارة مرسيدس SL 2026 الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة خلال 3.8 ثانية، وهو رقم يعكس طبيعة السيارة الرياضية وأداء محركها ذي الأسطوانات الثماني، بينما تحصل السيارة على خزان وقود بسعة 70 لترًا.

مرسيدس SL 2026

تجهيزات مرسيدس SL 2026 

تقدم المقصورة مقاعد أمامية رياضية تجمع بين التصميم المخصص للقيادة ودعم مجموعة من الوظائف الكهربائية، ويحصل مقعد السائق على التعديل الكهربائي والذاكرة، إلى جانب التدفئة والتبريد والتدليك، بينما تتوافر التجهيزات نفسها تقريبًا لمقعد الراكب الأمامي مع التعديل الكهربائي والذاكرة. 

ويأتي المقود متعدد الوظائف مع خاصية التدفئة، بما يضيف مزيدًا من سهولة التحكم أثناء القيادة، وتضم السيارة شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 11.9 بوصة، مع دعم آبل كاربلاي اللاسلكي وأندرويد أوتو اللاسلكي، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة.

مرسيدس SL 2026

كما تتوافر خاصية العرض على الزجاج الأماميHUD ، مع نظام صوتي من Burmester مكون من 17 سماعة، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، مع شاحن لاسلكي للهاتف في الصف الأول، بالإضافة إلى حزمة من تقنيات السلامة والأمان.

سعر مرسيدس SL 2026 في السعودية

تطرح مرسيدس SL 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 924,330 ريالًا.

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