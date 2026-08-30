عبد الناصر يطالب حسام حسن بضم ثنائي القناة أبو سنة وشلاطة لمنتخب مصر

أكد عبد الناصر محمد، المدير الفني لفريق القناة، أن مباريات الدوري هذا الموسم كلها قوية، والجميع يسعى لتحقيق الفوز وجمع النقاط من أجل البقاء في دوري الأضواء والشهرة.

وقال عبد الناصر محمد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»: «أشكر لاعبي القناة، كان هناك حالة من الخوف في البداية ورهبة من المشاركة في الدوري الممتاز، ولكن نجحوا في تحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا في بداية الدوري، ثم التعادل أمام الجونة في الجولة الثانية».

وتابع عبد الناصر أن فريق سيراميكا كليوباترا من الفرق المميزة، وجميع الفرق تعمل لها حساب، ولكن نجحنا في تحقيق الفوز.

وفيما يخص مباراة الجونة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي، قال إن فريق الجونة استحوذ على الشوط الأول، ولكن تسيدنا الشوط الثاني كله، والنتيجة مرضية.

وطالب عبد الناصر الجهاز الفني لمنتخب مصر بمتابعة ثنائي الفريق حازم أبو سنة ومودي شلاطة، لضمهما لمعسكر المنتخب في الفترات المقبلة.