تواصل مرسيدس تعزيز تواجدها في السوق السعودي من خلال مجموعة متنوعة من السيارات، ومن بينها GLA موديل 2026 التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة الفاخرة.

أبعاد مرسيدس GLA موديل 2026

يبلغ طول السيارة مرسيدس GLA موديل 2026 نحو 4,443 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,849 مم وارتفاعها إلى 1,618 مم، وتمتد قاعدة العجلات إلى 2,729 مم، ويتراوح وزن السيارة من دون ركاب بين 1,545 و1,695 كجم بحسب التجهيز والفئة.

مرسيدس GLA موديل 2026

محركات وأداء مرسيدس GLA موديل 2026

تمثل GLA 200 إحدى الفئات الأساسية في تشكيلة السيارة، وتعتمد على محرك بنزين تيربو من 4 أسطوانات بسعة 1.3 لتر، ينتج قوة تبلغ 163 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 250 نيوتن متر.

وتتصل المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من 7 سرعات، مع توجيه القوة إلى العجلات الأمامية، وتصل السرعة القصوى إلى 210 كم في الساعة، بينما تحتاج السيارة إلى 8.7 ثانية للتسارع من صفر إلى 100 كم في الساعة.

وتنتقل التشكيلة إلى مستوى أكثر رياضية مع فئة AMG GLA 35 4MATIC، والتي تستخدم محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، مدعومًا بنظام هجين خفيف يعمل بجهد 48 فولت.

وتبلغ القوة الإجمالية للمنظومة 302 حصان، مع عزم دوران قدره 400 نيوتن متر، فيما تنتقل القوة إلى العجلات الأربع عبر نظام AWD وناقل حركة DCT من 8 سرعات، وتصل السيارة إلى 96 كم في الساعة خلال 5.2 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى 249 كم في الساعة.

مرسيدس GLA موديل 2026

مرسيدس AMG GLA 45 S 4MATIC

تأتي فئة AMG GLA 45 S 4MATIC في قمة تشكيلة الأداء، مع منظومة بنزين تيربو رباعية الأسطوانات ونظام هجين خفيف بجهد 48 فولت، إلى جانب ناقل حركة مزدوج القابض من 8 سرعات ونظام دفع كلي.

وتصل القوة الإجمالية إلى 416 حصانًا، فيما يبلغ عزم الدوران 500 نيوتن مترk وتحتاج هذه النسخة إلى 4.3 ثانية فقط للوصول من الثبات إلى 100 كم في الساعة، مع سرعة قصوى تبلغ 270 كم في الساعة.

سعر مرسيدس GLA 2026 في السعودية

يبدأ سعر مرسيدس GLA موديل 2026 في السوق السعودي من 249,222 ريال.