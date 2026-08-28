قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تواجه شبح العطش.. الجفاف يضغط على مصادر المياه
الخسوف بدأ الآن.. القمر يختفي جزئيا من سماء مصر في مشهد نادر| بث مباشر
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 -8-2026 والقنوات الناقلة
"لأول مرة".. تجارة عين شمس تقود انطلاقة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي
اختار يسبني ويروح لربنا.. رسالة مؤثرة من أرملة عن زوجها أمام الكعبة
القيادة المركزية الأمريكية: تطهير ممرات الملاحة في مضيق هرمز من الألغام الإيرانية
بدأ العد التنازلي.. مصر على موعد مع خسوف جزئي للقمر فجرا بنسبة 93%
3 ظواهر جوية.. خريطة طقس الجمعة ودرجات الحرارة بجميع المحافظات
بعد قليل خسوف جزئي للقمر وتغير لونه.. ماذا يحدث في سماء مصر؟
ترامب يوفد مدير CIA إلى موسكو لتأكيد التزام أمريكا بالدفاع عن الناتو
مفاجأة في مفاوضات محمد هاني.. خفض مطالبه لـ40 مليون والأهلي يحسم موقفه
ثابت ما اتغيرش .. أعلى سعر دولار في البنوك الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"لأول مرة".. تجارة عين شمس تقود انطلاقة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس عن الانطلاق الرسمي لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.

​وقد جاءت هذه الشراكة الاستراتيجية الضخمة التي تجمع بين جامعة عين شمس والشركة المصرية للاتصالات وشركة مايكروسوفت، وبالتعاون مع شركة "EduSofx" المطورة للنظام، تتويجاً للنجاح الكبير والنموذج الرائد الذي قدمته كلية التجارة في تطبيق المرحلة التجريبية للمنصة داخل الكلية، مما مهّد الطريق لإدخال أحدث حلول التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في منظومة التعليم العالي بالجامعة.

خطوة رائدة

​ويُعد هذا المشروع الطموح خطوة رائدة تستهدف في مرحلته الأولى خدمة نحو 10 آلاف طالب وعضو هيئة تدريس، مع الاستعداد للتطبيق المتكامل للمنظومة على طلاب الفرقة الأولى بكلية التجارة بالعام الجامعي الجديد، لضمان المتابعة الدورية، وتحليل أداء الطلاب بدقة فائقة، وتقديم دعم مخصص يسهم في سد فجوة التعلم وتطوير مخرجات العملية التعليمية وفق أحدث المعايير العالمية.

​وتعكس هذه الخطوة الاستباقية التزام كلية التجارة جامعة عين شمس بتحويل الرؤى والأفكار إلى واقع عملي ملموس، بما يتوافق تماماً مع مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠ للتحول الرقمي وبناء كفاءات شابة قادرة على المنافسة في سوق العمل المستقبلي.

كلية التجارة جامعة عين شمس جامعة عين شمس أدوات الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طيران نسما

إغلاق مفاجئ للأجواء.. هبوط اضطراري لطائرة متجهة من شرم الشيخ إلي موسكو

البنك المركزي

بعد قرار المركزي .. البنوك تتيح شهادات إدخار تضاعف أموالك

وزير التربية والتعليم

إلزام المدارس بتنفيذ 25 قرار عاجل في العام الدراسي الجديد|ماذا قرر الوزير؟

بيزيرا

مصدر يوضح سر رفض الزمالك شكوى بيزيرا للفيفا حتى الآن

طائرة روسية

هبوط اضطراري لطائرة قادمة من شرم الشيخ إلى موسكو

موجة حر جديدة تضرب البلاد

موجة حر جديدة تضرب البلاد.. والأرصاد تعلن عن موعد انخفاض الحرارة

خسوف القمر

هل يؤثر خسوف القمر على المصريين.. وهل هناك خطورة من الظاهرة الفلكية؟

سعر الذهب

145 جنيها في أسبوع .. ماذا حدث للذهب الآن

ترشيحاتنا

رائد فضاء

لماذا يلمع واقي خوذة رائد الفضاء باللون الذهبي؟.. سر علمي يحمي عينيه

خسوف القمر

خسوف قمري استثنائي يقترب من سماء العرب.. مشهد أحمر يلامس حدود الخسوف الكلي

حالة الطقس غدًا الخميس 27 أغسطس 2026 ودرجات الحرارة

حالة الطقس غدا الخميس 27 أغسطس 2026 ودرجات الحرارة

بالصور

نسرين أمين تتألق بفستان ارتدته نادين نسيب نجيم.. سعره يقترب من 200 ألف جنيه

نسرين امين
نسرين امين
نسرين امين

سبتمبر في الأوبرا 2026 .. علي الحجار وهشام خرما في حفل افتتاح الموسم الجديد لأوركسترا القاهرة السيمفوني

حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026
حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026
حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026

فيديو

القمر يتغير لونه

بعد قليل خسوف جزئي للقمر وتغير لونه.. ماذا يحدث في سماء مصر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد