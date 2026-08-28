"لأول مرة".. تجارة عين شمس تقود انطلاقة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس عن الانطلاق الرسمي لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.

​وقد جاءت هذه الشراكة الاستراتيجية الضخمة التي تجمع بين جامعة عين شمس والشركة المصرية للاتصالات وشركة مايكروسوفت، وبالتعاون مع شركة "EduSofx" المطورة للنظام، تتويجاً للنجاح الكبير والنموذج الرائد الذي قدمته كلية التجارة في تطبيق المرحلة التجريبية للمنصة داخل الكلية، مما مهّد الطريق لإدخال أحدث حلول التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في منظومة التعليم العالي بالجامعة.

خطوة رائدة

​ويُعد هذا المشروع الطموح خطوة رائدة تستهدف في مرحلته الأولى خدمة نحو 10 آلاف طالب وعضو هيئة تدريس، مع الاستعداد للتطبيق المتكامل للمنظومة على طلاب الفرقة الأولى بكلية التجارة بالعام الجامعي الجديد، لضمان المتابعة الدورية، وتحليل أداء الطلاب بدقة فائقة، وتقديم دعم مخصص يسهم في سد فجوة التعلم وتطوير مخرجات العملية التعليمية وفق أحدث المعايير العالمية.

​وتعكس هذه الخطوة الاستباقية التزام كلية التجارة جامعة عين شمس بتحويل الرؤى والأفكار إلى واقع عملي ملموس، بما يتوافق تماماً مع مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠ للتحول الرقمي وبناء كفاءات شابة قادرة على المنافسة في سوق العمل المستقبلي.