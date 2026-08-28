نقابة النقل والمواصلات: تكثيف برامج التوعية المهنية والتدريب للعاملين والسائقين

​أشادت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، برئاسة النقيب العام محمد أبوالعباس نوفل، بالتوجيهات الرئاسية الحاسمة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن سرعة الانتهاء من مشروعات النقل الجماعي، وتكثيف جهود ضبط الانضباط المروري في كافة أنحاء الجمهورية للحد من حوادث السير وحماية أرواح المواطنين.

​وأكد النقيب العام محمد أبوالعباس نوفل في بيان رسمي اليوم، أن توجيهات القيادة السياسية تعكس حرصاً بالغاً على حياة وأرواح المصريين، وتُعد خريطة طريق متكاملة لتحديث وتطوير شريان النقل والمواصلات، مشيراً إلى أن ما شهده هذا القطاع الحيوي خلال السنوات الأخيرة يُعد طفرة تنموية غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث.

مشروعات النقل الجماعي

​وأضاف "نوفل" أن النقابة العامة بكافة كوادرها وعمالها وسائقيها تقف صفاً واحداً خلف توجيهات الرئيس، وتدعم بالكامل الخطوات التنفيذية التي شملت:

​الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من مشروعات النقل الجماعي والقطارات وفق أعلى المعايير القياسية العالمية.

​رفع كفاءة الطرق وتحسين حالتها بصفة مستمرة مع استكمال كافة الإرشادات والعلامات المرورية المانعة للحوادث.

​التنسيق الأمني والرقابي الصارم لشن حملات مرورية متواصلة لضبط المخالفات وفرض سيادة القانون دون أي استثناءات.

​وشدد رئيس مجلس إدارة النقابة العامة على أن قطاع النقل والمركبات السياحية يمثل عصب الاقتصاد والتنمية وواجهة مصر الحضارية، مؤكداً التزام النقابة بتكثيف برامج التوعية المهنية والتدريب المستمر لكافة العاملين والسائقين لرفع كفاءة الأداء وترسيخ ثقافة السلامة والانضباط والالتزام بالمعايير المرورية على الطرق السريعة وداخل المدن.

​واختتم النقيب العام محمد أبوالعباس نوفل بيانه قائلاً: «إن عمال النقل والمواصلات والمركبات السياحية يجددون العهد للقيادة السياسية بمواصلة العمل ليل نهار والتفاني في خدمة الوطن، مؤكدين أن إتقان العمل والانضباط هما الركيزة الأساسية لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة».