موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 في مصر .. يترقب المواطنون موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 والعودة إلى العمل بالتوقيت الشتوي؛ بالتزامن مع اقتراب نهاية الفترة المحددة لتطبيق التوقيت الصيفي وفقا للقانون المنظم للعمل بنظام التوقيتين الصيفي والشتوي في مصر.

ويتزايد البحث عن موعد تغيير الساعة، وكيفية ضبطها يدويا، وما إذا كانت الهواتف والأجهزة الإلكترونية ستقوم بتحديث التوقيت تلقائيا.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 في مصر

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 من المقرر أن يكون يوم الخميس 29 أكتوبر 2026 آخر أيام العمل بالتوقيت الصيفي في مصر، على أن يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي اعتبارا من الجمعة 30 أكتوبر 2026.

وينص القانون رقم 24 لسنة 2023 على بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، والاستمرار به حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

وبناء على ذلك، يستمر العمل بالتوقيت الصيفي خلال عام 2026 حتى نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر، قبل الانتقال إلى التوقيت الشتوي مع حلول منتصف الليل.

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026

يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في مصر مع حلول منتصف ليل الخميس 29 أكتوبر 2026، حيث يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 في مصر

وعند وصول الساعة إلى 12 منتصف الليل، يتم إعادتها إلى الساعة 11 مساء، وبذلك يصبح يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 أول أيام العمل بالتوقيت الشتوي، ويعني ذلك أن المواطنين سيحصلون على ساعة إضافية في تلك الليلة، مع اختلاف مواعيد شروق وغروب الشمس وفقا للتوقيت الجديد.

كيفية تغيير الساعة عند بدء التوقيت الشتوي مع الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟

يجب تأخير الساعة 60 دقيقة عند حلول الموعد المحدد لتغيير التوقيت.. فعلى سبيل المثال، عندما تصل الساعة إلى 12 منتصف الليل، يتم ضبطها لتصبح 11 مساء، وبذلك يبدأ العمل رسميا بالتوقيت الشتوي.

ولا يحتاج مستخدمو معظم الهواتف الذكية والأجهزة الحديثة المتصلة بالإنترنت إلى إجراء التغيير يدويا، إذ يتم تحديث التوقيت تلقائيا عند تفعيل خاصية ضبط الوقت والتاريخ بشكل تلقائي.

ومع ذلك، يفضل التأكد من صحة التوقيت بعد بدء العمل بالنظام الجديد، خاصة في حال وجود مواعيد مهمة أو ارتباطات في الساعات الأولى من تطبيق التوقيت الشتوي.

ضبط الساعة على الهاتف

يمكن لمعظم مستخدمي الهواتف الذكية الاعتماد على خاصية ضبط الوقت والتاريخ تلقائيا، حيث يقوم الهاتف بتحديث التوقيت وفقا للنظام المعتمد في الدولة.

وفي حالة عدم تحديث الوقت تلقائيا، يمكن الدخول إلى إعدادات الهاتف واختيار إعدادات التاريخ والوقت، ثم تفعيل خيار ضبط الوقت تلقائيا أو ضبط المنطقة الزمنية تلقائيا.

وتختلف أسماء الخيارات ومواقعها من جهاز إلى آخر بحسب نظام التشغيل ونوع الهاتف.

الأجهزة التي تحتاج إلى ضبط الساعة يدويا لا تقتصر عملية تغيير التوقيت على الهواتف فقط، إذ توجد بعض الأجهزة التي قد تحتاج إلى تعديل الساعة يدويا، خاصة تلك التي لا تتصل بالإنترنت أو لا تدعم التحديث التلقائي. ومن أبرز هذه الأجهزة:

ساعات الحائط. الساعات اليدوية. بعض ساعات السيارات. بعض الأجهزة الإلكترونية والمنزلية. أجهزة ضبط المواعيد التي تعتمد على إعداد يدوي. ويفضل مراجعة هذه الأجهزة عقب بدء التوقيت الشتوي، والتأكد من ضبطها على الموعد الجديد لتجنب أي اختلاف في المواعيد.

أهمية ضبط الساعة بعد تغيير التوقيت يعد التأكد من ضبط الساعة أمرا مهما مع بداية التوقيت الشتوي، خاصة بالنسبة للأشخاص المرتبطين بمواعيد عمل أو دراسة أو سفر.

وينصح بمراجعة المنبهات ومواعيد الاجتماعات والرحلات والحجوزات والمواعيد المهمة، خصوصا خلال الأيام الأولى من تطبيق التوقيت الجديد، لتجنب التأخر أو حدوث أي ارتباك بسبب اختلاف التوقيت.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 في مصر

لماذا يتم تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي؟

يأتي نظام تغيير الساعة في مصر وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي خلال فترات محددة من العام.

ويستهدف تطبيق التوقيت الصيفي الاستفادة بصورة أكبر من ساعات النهار، إلى جانب ترشيد استهلاك الطاقة من خلال تقليل الاعتماد على الإضاءة خلال فترات المساء.

ومع انتهاء المدة المحددة للتوقيت الصيفي، تعود البلاد إلى التوقيت الشتوي من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة، وفقا للموعد المنصوص عليه في القانون.

ويستمر العمل بالتوقيت الشتوي حتى موعد العودة إلى التوقيت الصيفي في العام التالي، وفقا للجدول الزمني والقواعد المنظمة لتغيير التوقيت في مصر.