عمل الإسماعيلية تعلن عن 60 وظيفة جديدة لشباب المحافظة

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية عن توفير ٦٠ فرصة عمل جديدة للشباب، بالتعاون مع إحدى كبرى شركات صناعة الجوارب والقفازات بالمحافظة، لتوفير بيئة عمل لائقة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للكوادر الشبابية، في إطار جهود الدولة لتمكين الشباب ومواجهة البطالة.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتكليفات وزير العمل حسن رداد، وتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بالتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير وظائف حقيقية لأبناء المحافظة.

وأوضحت سامية عبد السلام، مديرة مديرية العمل بالإسماعيلية، أن الوظائف المتاحة تتضمن التخصصات التالية:

٢٠ عامل تعبئة

٢٠ عامل مكواة

١٠ عمال تشغيل ماكينات

٥ عمال جودة

٥ أفراد أمن