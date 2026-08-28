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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وظائف فنية وزراعية وإدارية.. محافظة الوادي الجديد تعلن عن 64 فرصة عمل

ديوان محافظة الوادي الجديد
ديوان محافظة الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

أعلنت محافظة الوادي الجديد، في ضوء توجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، توفير 64 فرصة عمل لأبناء المحافظة، بالتعاون مع مديرية العمل، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب.

تفاصيل فرص العمل 

وتتضمن فرص العمل المتاحة عددًا من الوظائف الفنية والزراعية والإدارية، موزعة على عدة شركات ومشروعات بمراكز المحافظة.

وتشمل الفرص 12 فرصة للعمل في شركة كول سنتر بشرق العوينات، في وظائف فني ميكانيكا معدات ثقيلة، وفني كهرباء أجهزة ديزل كمبيوتر، وفني معدات زراعية، وفني ميكانيكي لنقل السيارات، وفني عفشة، مع اشتراط خبرة سابقة وأعمال وإنجاز فني لمدة خمس سنوات.

كما تم توفير 10 فرص عمل بالشركة المصرية الأمريكية للتنمية الزراعية بشرق العوينات بالداخلة، بوظيفة عامل زراعي، مع عقد عمل وتأمين صحي واجتماعي وبدل مواصلات ووجبات وسكن.

وتضمنت الفرص أيضًا وظائف بشركتي سولار جروب للاستثمار الزراعي وصحاري مصر للاستثمار الزراعي بشرق العوينات بقرية العين، إلى جانب فرص بشركة الصفوة للاستثمار الزراعي بالفرافرة – سهل بركة، في وظائف مشرف زراعي، عامل زراعي، فني شبكات، فني سيارات، وسائق جرار زراعي.

وأوضحت المحافظة أن الراغبين في الاستفسار والتقديم يمكنهم التوجه إلى مقر مديرية العمل أو مكاتب العمل بمراكز المحافظة.

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