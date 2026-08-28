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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري: خطة استراتيجية لمحطات رفع المياه لتحديد أولويات التأهيل والإحلال والصيانة

وزير الري: خطة استراتيجية لمحطات رفع المياه لتحديد أولويات التأهيل والإحلال والصيانة
وزير الري: خطة استراتيجية لمحطات رفع المياه لتحديد أولويات التأهيل والإحلال والصيانة
أ ش أ

 أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أهمية تعزيز الفهم الشامل لمنظومة محطات رفع المياه وتحسين أداء هذه المنظومة من خلال إعداد خطة استراتيجية لمحطات الرفع في مصر، بما يمكن متخذي القرار من تحديد أولويات التأهيل والإحلال والصيانة، طبقاً لمعايير فنية واضحة.

كان وزير الري قد تلقى تقريراً من رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء المهندس إسماعيل عبدالباقي بخصوص الموقف التنفيذي لعملية إنشاء محطة "النصر 5" بمحافظة البحيرة، والتي تخدم زمام 170 ألف فدان، وتبلغ نسبة التنفيذ الحالية 65%، من المقرر بدء تجارب التشغيل أول مايو 2027.

وقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ أعمال إنشاء المحطة طبقاً للبرنامج الزمنى المقرر، كما وجه بمواصلة إجراءات الصيانة والإحلال والتجديد التي تنفذها مصلحة الميكانيكا والكهرباء بكافة المحطات على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع إجراءات أجهزة الوزارة الأخرى، لضمان قدرة منظومة إدارة وتوزيع المياه على استيفاء الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال الموسم الصيفي.

جدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تُعد أحد أجهزة وزارة الموارد المائية والري المهمة التي تُسهم في تحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية، للوفاء بالاحتياجات المطلوبة لكافة المنتفعين، حيث تشرف على 598 محطة رفع، تضم 2250 وحدة رفع، بالإضافة إلى 3 محطات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي وهي: الدلتا الجديدة، بحر البقر، والمحسمة.

وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم تعزيز الفهم الشامل لمنظومة محطات رفع المياه وتحسين أداء هذه المنظومة إعداد خطة استراتيجية لمحطات الرفع متخذي القرار رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء المهندس إسماعيل عبدالباقي

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