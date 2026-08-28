ارتفاع حصيلة الفيضانات في نيبال والتبت إلى 469 قتيلا

أعلنت الشرطة النيبالية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 469 قتيلا على الأقل، فيما لا يزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين.

وقالت الشرطة النيبالية، في بيان، " إن حصيلة قتلى الفيضانات المفاجئة ارتفعت إلى 469 شخصا في الوقت الذي يبحث فيه المنقذون عن أشخاص مفقودين بالقرب من الحدود النيبالية الصينية".

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تواصل فيه فرق الإنقاذ عمليات البحث وسط الأنقاض، في ظل ظروف صعبة تعيق الوصول إلى المناطق المنكوبة.

و أرجعت السلطات النيبالية سبب الكارثة الطبيعية إلى زلزال أعقبه انهيار أرضي، ما تسبب في تدفق كميات هائلة من المياه الجبلية باتجاه نهر "بوتي-كوشي"، ما أدى إلى فيضان مدمر.

ومن جهتها، أوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الهزات التي شهدتها المنطقة لم تكن زلزالية باطنية، بل ناجمة عن انهيار نهر جليدي، وهو ما فاقم حدة الفيضان.