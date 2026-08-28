الذهب يتراجع مع ترقب كلمة رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب ، اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين تصريحات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش خلال ندوة في وقت لاحق اليوم وتحظى بمتابعة وثيقة من الأسواق.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 4576.30 دولار للأوقية ، بعدما سجل أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر في وقت سابق من هذا الأسبوع في أعقاب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات لدعم السندات طويلة الأجل. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.8% إلى 4629 دولار.

وأعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن مخاوفهم بشأن مسار التضخم في الولايات المتحدة أمس الخميس، بالتزامن مع اجتماع مسؤولي البنوك المركزية. وجاءت تصريحاتهم بعد يوم من صدور بيانات أظهرت أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم الرئيسي الذي يراقبه الاحتياطي الفيدرالي، بلغ 3.7% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يوليو الماضي.

ويرى المتعاملون أن هناك احتمالًا بنسبة 33.9% لرفع أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر المقبل، بينما تصل احتمالات الرفع بحلول ديسمبر إلى 74%، وعلى الرغم من دور الذهب كأداة للتحوط من التضخم، فإنه يميل إلى فقدان جاذبيته في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، نظرًا لأنه لا يدر عائدًا.

ولا يزال الذهب يتلقى دعمًا من تحسن الإقبال على صناديق الاستثمار المتداولة والعقود الآجلة، إلى جانب المخاوف بشأن المصداقية المالية للولايات المتحدة واستمرار مشتريات القطاع الرسمي، رغم استمرار مخاطر حدوث حركة تصحيحية، وفقًا لمحللين اقتصاد.

وفيما يتعلق بأسعار المعادن الأخرى، فإن الفضة تراجعت في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 68.54 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.8% إلى 1339.84 دولار. كما تراجع البلاتين بنسبة 0.6% إلى 1834.83 دولار، متجهًا لتسجيل خسارة أسبوعية.