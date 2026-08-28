قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 17 مسجدًا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
الأهلي يواجه زد في ظهوره الثاني بالدوري.. وتغييرات مرتقبة بالتشكيل
الطاقة الشمسية تخفض تكلفة الري.. حلول جديدة تعتمد على النانو تكنولوجي
توجيه "رئاسي حاد".. الرئيس السيسي يطالب بمراجعة عقود المطورين العقاريين لحماية حقوق المواطنين
الزمالك يخطط لتكرار سيناريو كهربا مع بيزيرا.. تحرك مرتقب أمام فيفا
منتخب مصر يحدد موعد ودية تنزانيا استعدادًا لأمم إفريقيا 2027
هيثم حسن يترقب قرعة الدوري الأوروبي اليوم.. المنافسون ونظام البطولة
فرن هائل فوق أمريكا.. قبة حرارية تحاصر وتهدد حياة 50 مليون شخص
مؤسسة أبو العينين توزع 300 ألف علبة حلاوة المولد.. دور مجتمعي عريق وداعم للمواطنين
أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026
الجيش النيبالي يعلن إنقاذ 900 شخص عقب الفيضانات
متاح الآن.. سجل بـ تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2026 عبر هذا الرابط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يتراجع مع ترقب كلمة رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

الذهب يتراجع مع ترقب كلمة رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
الذهب يتراجع مع ترقب كلمة رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
أ ش أ

تراجعت أسعار الذهب ، اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين تصريحات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش خلال ندوة في وقت لاحق اليوم وتحظى بمتابعة وثيقة من الأسواق.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 4576.30 دولار للأوقية ، بعدما سجل أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر في وقت سابق من هذا الأسبوع في أعقاب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات لدعم السندات طويلة الأجل. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.8% إلى 4629 دولار.

وأعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن مخاوفهم بشأن مسار التضخم في الولايات المتحدة أمس الخميس، بالتزامن مع اجتماع مسؤولي البنوك المركزية. وجاءت تصريحاتهم بعد يوم من صدور بيانات أظهرت أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم الرئيسي الذي يراقبه الاحتياطي الفيدرالي، بلغ 3.7% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يوليو الماضي.

ويرى المتعاملون أن هناك احتمالًا بنسبة 33.9% لرفع أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر المقبل، بينما تصل احتمالات الرفع بحلول ديسمبر إلى 74%، وعلى الرغم من دور الذهب كأداة للتحوط من التضخم، فإنه يميل إلى فقدان جاذبيته في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، نظرًا لأنه لا يدر عائدًا.

ولا يزال الذهب يتلقى دعمًا من تحسن الإقبال على صناديق الاستثمار المتداولة والعقود الآجلة، إلى جانب المخاوف بشأن المصداقية المالية للولايات المتحدة واستمرار مشتريات القطاع الرسمي، رغم استمرار مخاطر حدوث حركة تصحيحية، وفقًا لمحللين اقتصاد.

وفيما يتعلق بأسعار المعادن الأخرى، فإن الفضة تراجعت في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 68.54 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.8% إلى 1339.84 دولار. كما تراجع البلاتين بنسبة 0.6% إلى 1834.83 دولار، متجهًا لتسجيل خسارة أسبوعية.

تراجعت أسعار الذهب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش انخفض الذهب في المعاملات الفورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طيران نسما

إغلاق مفاجئ للأجواء.. هبوط اضطراري لطائرة متجهة من شرم الشيخ إلي موسكو

خسوف القمر

هل يؤثر خسوف القمر على المصريين.. وهل هناك خطورة من الظاهرة الفلكية؟

علي جمعة

علي جمعة: الصلاة النارية لها أثر طيب فى فك الكرب وقضاء الحوائج

تنسيق الجامعات 2026

تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. موعد تسجيل الرغبات والكليات والمعاهد المتاحة

المعاش المبكر

متى يحق للموظف الحصول على معاش مبكر؟.. شروط حددها قانون التأمينات

دعاء خسوف القمر

دعاء خسوف القمر وكيفية أداء صلاتها.. ماذا كان يفعل النبي وقت حدوث الظاهرة؟

صلاة الخسوف

الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف بالمساجد الكبرى فجر اليوم الجمعة

خسوف القمر

«قبل شروق الشمس».. التفاصيل والمواعيد الكاملة لمتابعة خسوف القمر فجر الجمعة

ترشيحاتنا

أرشيفية

واقعة تحرش داخل مستشفى شهير.. موظف يلامس جسد طبيبة والشرطة تتدخل

الواقعة

«افتكرتها هتخطفني».. تفاصيل واقعة طفلة الـ10 سنوات بالمنوفية

جنازة مهيبة للعقيد محمد ميسرة بمسقط رأسه بالمحلة

الحزن يضرب قرية ميت السراج.. مدير أمن الغربية يتقدم جنازة العقيد محمد ميسرة ببمسقط رأسه.. صور

بالصور

حرب الخرائط| خطة ترامب لتغيير ثوابت التاريخ والجغرافيا.. تفاصيل كاملة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نسرين أمين تتألق بفستان ارتدته نادين نسيب نجيم.. سعره يقترب من 200 ألف جنيه

نسرين امين
نسرين امين
نسرين امين

فيديو

القمر يتغير لونه

بعد قليل خسوف جزئي للقمر وتغير لونه.. ماذا يحدث في سماء مصر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد