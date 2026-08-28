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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بمشاركة الرئيس اللبناني.. لبنان يطلق حملة للتبرع بالدم

لبنان
لبنان
البهى عمرو

قال مراسل «القاهرة الإخبارية» أحمد سنجاب، إن رئاسة الجمهورية اللبنانية نظمت، بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني، حملة للتبرع بالدم في مختلف المناطق اللبنانية، مشيراً إلى أن هذه الحملات تُنظم بشكل دوري، في ظل حاجة لبنان الكبيرة إلى التبرع بالدم نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية.

وأضاف سنجاب، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن المبادرة هذه المرة جاءت من رئاسة الجمهورية اللبنانية، حيث شارك الرئيس جوزيف عون بنفسه في الحملة وتبرع بالدم داخل القصر الجمهوري في بعبدا، إلى جانب عدد من أعضاء والعاملين في القصر الجمهوري.

وأكد أن المبادرة حظيت بتفاعل واسع بين اللبنانيين، وبرزت بشكل لافت في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن مشاركة الرئيس جوزيف عون قد تشكل عاملاً محفزاً لقطاع كبير من المواطنين للمشاركة في حملات التبرع بالدم التي ينظمها الصليب الأحمر اللبناني.

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن حملات التبرع تستهدف دعم المستشفيات اللبنانية والصليب الأحمر، خاصة في ظل النقص الكبير الذي شهدته بنوك الدم خلال الفترة الماضية، نتيجة تداعيات العدوان الإسرائيلي والاحتياج المتزايد إلى الدم في لبنان.

لبنان الصليب الأحمر اللبناني الرئيس اللبناني

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