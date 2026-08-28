لأول مرة.. مستشفى كفر الشيخ الجامعي يستخدم تقنية جديدة لعلاج دوالي الساقين

في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير المستشفيات الجامعية، ودعم توطين أحدث التقنيات الطبية، نجح فريق جراحة الأوعية الدموية بمستشفى كفر الشيخ الجامعي في استخدام تقنية الصمغ الطبي الموجه بالقسطرة (Cyanoacrylate Endovenous Glue) لعلاج دوالي الساقين، وذلك لأول مرة بمحافظة كفر الشيخ، بما يعكس التطور المستمر الذي تشهده المستشفيات الجامعية وحرصها على تقديم خدمات طبية متقدمة للمرضى.

وتعتمد التقنية الحديثة على استخدام مادة طبية متخصصة لإغلاق الوريد المصاب بالدوالي من خلال القسطرة، بما يوفر خيارًا علاجيًا حديثًا ومحدود التدخل مقارنة ببعض الأساليب الجراحية التقليدية، ويتيح للمرضى الاستفادة من أحدث الممارسات العلاجية في هذا المجال.

ويأتي إدخال هذه التقنية في مستشفى كفر الشيخ الجامعي في إطار جهود جامعة كفر الشيخ لتطوير منظومتها الطبية، وتوفير الإمكانات والتجهيزات الحديثة، ودعم الكوادر الطبية في مختلف التخصصات، بما يعزز قدرة المستشفيات الجامعية على تقديم خدمات علاجية متطورة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

ويؤكد هذا الإنجاز أهمية الدور الذي تقوم به المستشفيات الجامعية في دعم منظومة الرعاية الصحية، من خلال الجمع بين تقديم الخدمة الطبية والتعليم والتدريب والبحث العلمي، والتوسع في تطبيق التقنيات الحديثة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.