قنصوة يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى لكلية الطب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

شهد الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، والسفير/ نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، حفل تخرج الدفعة الأولى من كلية الطب البشري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بفرع مدينة العلمين الجديدة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح، واللواء الدكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، ولفيف من كبار الشخصيات العامة وقيادات الأكاديمية وأولياء الأمور والطلاب.

وفي كلمته، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن الاحتفال يمثل خطوة مهمة في مسيرة الأكاديمية، وبداية لرحلة مهنية وإنسانية جديدة للخريجين، مؤكدًا أن مهنة الطب رسالة إنسانية تقوم على العلم والرحمة والأمانة، وأن الطبيب الناجح يجمع بين التميز العلمي والضمير المهني والحرص المستمر على التعلم والتطور.

وأشاد الوزير بدور الأكاديمية في تطوير منظومة التعليم العالي ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، مؤكدًا أن إنشاء كلية الطب بمدينة العلمين الجديدة يعكس أهمية الاستثمار في التعليم باعتباره أحد ركائز التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، موجهًا التهنئة والتقدير إلى أولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالأكاديمية، لما قدموه من دعم أسهم في إعداد الخريجين.

ودعا الدكتور عبدالعزيز قنصوة الخريجين إلى توظيف ما اكتسبوه من علم ومهارات في خدمة الإنسان والمجتمع والوطن، متمنيًا لهم مستقبلًا حافلًا بالنجاح والتميز، وأن تسهم الدفعة الأولى في الارتقاء بالمنظومة الصحية والعلمية في مصر والمنطقة العربية.

وفي كلمته، أكد السفير/ نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتقدم المجتمعات، وأن المعرفة الحقيقية لا تتوقف عند حدود التخرج، وإنما تبدأ معها رحلة مستمرة من التعلم واكتساب الخبرات وتطوير المهارات ومواكبة المتغيرات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، مشيرًا إلى أن مهنة الطب تحظى بمكانة استثنائية لما لها من ارتباط مباشر بحياة الإنسان وسلامته، لافتًا إلى أن الطبيب لا يقتصر دوره على تشخيص المرض وعلاجه، بل يمتد إلى تقديم الدعم النفسي والإنساني للمريض، والاستماع إليه واحترام كرامته، وأن الإنسانية ستظل جوهر هذه المهنة مهما تطورت أدواتها وتقنياتها.

ووجّه السفير/ نبيل فهمي رسالة إلى الخريجين، داعيًا إياهم إلى الاستفادة من كل فرصة لاكتساب الخبرات العملية والعلمية، والاستمرار في التعلم والبحث والتدريب، وتطوير مهاراتهم المهنية والرقمية، والعمل بروح المسؤولية والتعاون، مؤكدًا أن تميز الطبيب لا يُقاس فقط بما يمتلكه من علم، وإنما بما يقدمه من أثر إيجابي في حياة مرضاه ومجتمعه، وأن نجاحهم الحقيقي يتمثل في الجمع بين التفوق المهني والالتزام الأخلاقي والإنساني.

وأكد اللواء الدكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، أهمية مواصلة دعم وتطوير المجال الطبي والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، بما يضمن وصول الخدمات الطبية المتميزة إلى جميع المحافظات، مشيرًا إلى أهمية دعم المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي وتعزيز جهود الدولة لتوفير رعاية صحية متكاملة وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأشار اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، إلى حرصه على دعم وتطوير المنظومة الطبية بالمحافظة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتوفير كوادر طبية مؤهلة تلبي احتياجات المحافظة، مشيرًا إلى أن تخريج أول دفعة من كلية الطب البشري بالأكاديمية يمثل إضافة مهمة للقطاع الطبي، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الصحية المستدامة بمحافظة مطروح.

ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية، أن تخرج أول دفعة من كلية الطب البشري يُعد علامة فارقة في مسيرة الأكاديمية، ويجسد رؤيتها في إعداد كوادر طبية تجمع بين العلم والمهارة والقيم الإنسانية، موضحًا أن الكلية حرصت منذ تأسيسها على تقديم تعليم طبي متكامل يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب الإكلينيكي والبحث العلمي، والاستفادة من أحدث تقنيات المحاكاة والذكاء الاصطناعي والطب الرقمي والروبوتات الطبية، بما يؤهل الخريجين لمواكبة مستقبل الممارسة الطبية.

ووجّه رئيس الأكاديمية رسالة إلى الخريجين باعتبارهم السفراء الأوائل لكلية الطب، داعيًا إياهم إلى مواصلة التعلم والبحث والتطوير، واكتساب المهارات الرقمية، واختيار تخصصاتهم بشغف، مع الحفاظ على جوهر مهنة الطب القائم على الرحمة والإنسانية، معربًا عن اعتزازه بإنجازات الأكاديمية، ومن بينها تحقيقها المركز الأول بين الجامعات المصرية في تصنيفTimes Higher Education Impact Rankings لتأثير التنمية المستدامة، ووجودها ضمن الفئة (101–200) عالميًا، مقدمًا الشكر والتهنئة لأعضاء هيئة التدريس والكوادر الطبية والإدارية والخريجين وأسرهم.

وقام الطلاب بترديد قسم أداء مهنة الطب، خلف الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، الذي تمنى لهم دوام التوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة.

وعلى هامش الفعاليات، وقعت اتفاقية بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة لانكشاير بالمملكة المتحدة، بهدف إتاحة حصول طلاب الأكاديمية على درجة مزدوجة في بكالوريوس الطب والجراحة.

وفي ختام الفعاليات، تم تكريم الطلاب، وتمنى لهم الجميع التوفيق والنجاح الدائم.