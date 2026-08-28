متى يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر كامل؟.. حالات حددها قانون العمل الجديد

تعد الإجازات من أبرز الحقوق التي نظمها قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، حيث حدد القانون الحالات التي يستحق فيها العامل الحصول على إجازة بأجر، سواء كانت إجازة سنوية أو دراسية أو بسبب مناسبة معينة، إلى جانب الإجازات المرتبطة بالظروف العارضة.

وفيما يلي أبرز حالات الإجازات التي يحصل خلالها العامل على أجر وفقًا لأحكام قانون العمل الجديد.

الإجازة السنوية بأجر

نص قانون العمل الجديد على استحقاق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تدخل ضمن حسابها أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

وتبلغ مدة الإجازة:

- 15 يومًا في السنة الأولى.

- 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.

- 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، أو لمن تجاوز سنه 50 عامًا.

- 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، يستحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل لدى صاحب العمل.

كما تزاد مدة الإجازة السنوية 7 أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وفقًا للضوابط التي يحددها الوزير المختص.

إجازة بأجر لأداء الامتحانات

منح القانون العامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية، ولا تخصم هذه الأيام من رصيد إجازاته السنوية.

ويشترط للحصول عليها:

1. إخطار صاحب العمل قبل بدء الإجازة بـ10 أيام على الأقل.

2. تقديم ما يثبت دخول العامل الامتحان فعليًا.

كما يحق للعامل تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء امتحان في إحدى مراحل التعليم، بشرط إخطار صاحب العمل قبل الإجازة بـ15 يومًا على الأقل.

إجازة يوم مولود بأجر

قرر قانون العمل الجديد للعامل الذي يولد له مولود الحق في إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة.

ولا يتم خصم هذه الإجازة من رصيد الإجازات السنوية، ويستفيد العامل منها بحد أقصى 3 مرات طوال مدة خدمته.

الإجازات في الأعياد والمناسبات الرسمية

يستحق العامل إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بينما تسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

وفي حالة اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام، يستحق بالإضافة إلى أجره عن اليوم مثلي هذا الأجر، أو يجوز منحه يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يودع في ملفه.

إجازة الحج أو زيارة بيت المقدس

أقر القانون للعامل الذي أمضى 5 سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس.

وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة الخدمة.

الإجازة العارضة

يسمح القانون للعامل بالانقطاع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز 7 أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.

وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل، وبالتالي تختلف عن إجازة يوم مولود التي نص القانون صراحة على عدم احتسابها من رصيد الإجازات السنوية.

ماذا عن الإجازة المرضية؟

نظم القانون الإجازة المرضية للعامل الذي يثبت مرضه أو إصابته بما يحول بينه وبين أداء عمله، وتحدد الجهة الطبية المختصة مدة الإجازة.

ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

أما العامل في المنشآت الصناعية التي يسري عليها قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية، فقد حدد القانون نظامًا خاصًا للإجازة المرضية، يتضمن 3 أشهر بأجر، ثم 6 أشهر بأجر يعادل 85% من الأجر، ثم 3 أشهر بأجر يعادل 75%، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال الشفاء.

هل يجوز لصاحب العمل حرمان العامل من أجر الإجازة؟

الأصل أن الإجازات التي قرر القانون استحقاقها بأجر تمنح للعامل وفقًا للضوابط المحددة لكل حالة.

لكن القانون أجاز لصاحب العمل حرمان العامل من أجر الإجازة أو استرداد ما دفعه عنها إذا ثبت أن العامل اشتغل خلالها لدى الغير، وذلك دون الإخلال بالجزاء التأديبي.