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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس برلمانية «الجبهة الوطنية» يطالب بـ5 آليات لتحويل دعوة الرئيس للحوار المجتمعي إلى واقع فعّال

سليمان وهدان
سليمان وهدان
فريدة محمد

أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بـ مجلس النواب، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فتح نقاش مجتمعي واسع يضم المتخصصين والمفكرين وأساتذة الجامعات والمواطنين، تمثل توجهًا وطنيًا مهمًا لتعزيز الوعي العام وترسيخ ثقافة الحوار المسؤول، مشيرًا إلى أن الوعي أصبح أحد أهم عناصر قوة الدولة في مواجهة التحديات المتسارعة.

إتاحة المعلومات الدقيقة

وقال سليمان وهدان، في تصريحات صحفية، إن إتاحة المعلومات الدقيقة وفتح قنوات مباشرة للحوار مع المواطنين يمثلان أفضل وسيلة لمواجهة الشائعات ومحاولات التشكيك، مؤكدًا أن المواطن الواعي والقادر على الوصول إلى المعلومات الموثوقة يصبح شريكًا حقيقيًا في حماية المجتمع وتعزيز استقراره.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية إلى أن دعوة الرئيس تستحق الإشادة، كونها تضع الحوار المجتمعي المنظم في صدارة أدوات بناء الوعي، وتمنح المتخصصين والأكاديميين والمواطنين مساحة حقيقية للمشاركة في مناقشة القضايا الوطنية، بما يسهم في صياغة سياسات أكثر ارتباطًا باحتياجات المجتمع.

5 مقترحات لتفعيل الحوار المجتمعي

وطرح النائب سليمان وهدان 5 مقترحات عاجلة لتفعيل هذا التوجه وتحويل الحوار المجتمعي إلى ممارسة مؤسسية مستمرة، شملت:

أولًا: إنشاء منصة وطنية للحوار المجتمعي تجمع مقترحات المواطنين والخبراء وأساتذة الجامعات، مع تصنيفها وإحالتها إلى الجهات المختصة، وإعلان نتائج دراسة المقترحات.

ثانيًا: تنظيم مجالس حوار دورية في المحافظات والجامعات لمناقشة الملفات الأكثر تأثيرًا على المواطنين، بما يضمن عدم اقتصار الفعاليات على اللقاءات المركزية في القاهرة.

ثالثًا: إطلاق مؤشر وطني للوعي المعلوماتي يرصد أبرز الشائعات والمعلومات المغلوطة المتداولة، ويقدم ردودًا موثقة ومبسطة بالتعاون مع المتخصصين.

رابعًا: تخصيص مساحة ثابتة في وسائل الإعلام والمنصات الحكومية لشرح القرارات والسياسات العامة بلغة مبسطة، مع إتاحة الفرصة أمام المواطنين لطرح الأسئلة والرد عليها من المسؤولين والمتخصصين.

خامسًا: إدخال مهارات التحقق من المعلومات والتفكير النقدي ضمن البرامج التعليمية والتدريبية، بما يسهم في إعداد جيل أكثر قدرة على التمييز بين المعلومات الموثوقة والمحتوى المضلل.

وأكد وهدان أن تنفيذ هذه المقترحات من شأنه تحقيق عدد من المكاسب المهمة، في مقدمتها رفع مستوى الوعي العام، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتقليص تأثير الشائعات، وتحسين جودة النقاش العام، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمجتمعية في صناعة القرار.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية على أن الحوار المجتمعي عندما يتحول إلى ممارسة مؤسسية مستمرة، فإنه يصبح أحد أهم أدوات بناء دولة أكثر قدرة على مواجهة الأزمات، وأكثر قربًا من المواطنين، وأكثر استفادة من طاقات وخبرات المجتمع.

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