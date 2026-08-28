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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يرقي نائب رئيس موظفي البيت الأبيض إلى منصب سكرتير الموظفين

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترقية نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، بن موس، إلى منصب سكرتير موظفي البيت الأبيض، في خطوة جديدة ضمن التغييرات التي يجريها الرئيس داخل فريقه الإداري.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، إن موس سيشغل منصبه الجديد بصفته مساعدًا للرئيس وسكرتيرًا للموظفين، على أن يبدأ سريان التعيين اعتبارًا من الثاني من سبتمبر المقبل.

ويُعد منصب سكرتير الموظفين من المناصب الإدارية المهمة داخل البيت الأبيض، إذ يتولى صاحبه الإشراف على تدفق الوثائق والمذكرات والطلبات المقدمة إلى الرئيس، وتنظيم جانب كبير من الاتصالات والمواد التي تصل إلى مكتبه.

ويأتي تعيين موس في وقت يواصل فيه ترامب إعادة ترتيب فريق العمل داخل البيت الأبيض، بما يتماشى مع أولويات إدارته وآلية العمل التي يعتمدها في ولايته الحالية.

وكان موس يشغل منصب نائب رئيس موظفي البيت الأبيض قبل ترقيته إلى المنصب الجديد.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترقية نائب رئيس موظفي البيت الأبيض بن موس منصب سكرتير موظفي البيت الأبيض

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