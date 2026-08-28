طائرات شراعية تزين سماء العلمين الجديدة ترويجا لحفل مصطفى كامل ومحمود الليثي

حلقت طائرات شراعية تحمل صور مصطفى كامل ومحمود الليثي فوق شواطئ العلمين الجديدة اليوم الجمعة، إيذاناً بانطلاق حدث غنائي نهاري استثنائي.

ويمزج الحفل لأول مرة بين أصالة الموال المصري وطاقة اللون الشعبي الحديث في مواجهة طربية موسيقية تبدأ مع شمس الظهيرة وتختتم مع غروب البحر.

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة اليوم حدثاً فنياً نهارياً من 3:00 عصراً وحتى 7:00 مساءا، يجمع بين مصطفى كامل ومحمود الليثي.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كثيفاً من مصر ومختلف الدول العربية، ليكون أحد أبرز الأحداث الغنائية النهارية هذا الصيف على الساحل الشمالي.