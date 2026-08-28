مايا الحلوة كبرت.. ياسر الطوبجي يهنئ ابنته بتخرجها

حرص الفنان ياسر الطوبجي على مشاركة متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لحظة مميزة من حياته العائلية، بعدما احتفل بتخرج ابنته الكبري «مايا» من الجامعة، معربا عن سعادته وفخره بها.



ونشر الطوبجي مجموعة من الصور التي جمعته بابنته خلال حفل التخرج، وظهرت مايا وهي تحمل شهادة التخرج وباقة من الزهور، وسط أجواء احتفالية جمعت أفراد الأسرة.



وعلق ياسر الطوبجي على الصور برسالة مؤثرة لابنته، قال فيها: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله بنتي وحبيبتي وأول فرحتي، مايا الحلوة كبرت واتخرجت من الجامعة، ألف مبروك يا روح قلب بابا، ربنا يحفظك ويسعدك ويفرحني بيكي علي طول إنتي وإخواتك عقبالي ما تفرحوا بأولادكم جميعا يا رب».