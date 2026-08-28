قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدأ العد التنازلي.. مصر على موعد مع خسوف جزئي للقمر فجرا بنسبة 93%
3 ظواهر جوية.. خريطة طقس الجمعة ودرجات الحرارة بجميع المحافظات
بعد قليل خسوف جزئي للقمر وتغير لونه.. ماذا يحدث في سماء مصر؟
ترامب يوفد مدير CIA إلى موسكو لتأكيد التزام أمريكا بالدفاع عن الناتو
مفاجأة في مفاوضات محمد هاني.. خفض مطالبه لـ40 مليون والأهلي يحسم موقفه
ثابت ما اتغيرش .. أعلى سعر دولار في البنوك الآن
على طريقة كهربا.. لماذا يؤجل الزمالك شكوى بيزيرا إلى الفيفا؟
متحدثة البيت الأبيض تودع منصبها برفقة زوجها وطفليها
ترامب يتحرك لخفض أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي.. اجتماع مرتقب مع شركات النفط
حريق يلتهم عددا من أشجار النخيل بقرية الحلة بالأقصر
إغلاق مفاجئ للأجواء.. هبوط اضطراري لطائرة متجهة من شرم الشيخ إلي موسكو
كارثة نيبال والتبت.. مئات المفقودين بينهم إسرائيليين والفيضان يمحو بلدات من الخريطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد حماقي يصل العلمين الجديدة في ختام استثنائي لموسم الصيف

بوستر حفل محمد حماقي
بوستر حفل محمد حماقي
محمد زاهر

وصل محمد حماقي، في مدينة العلمين الجديدة لاستكمال البروفات النهائية وتفقد التجهيزات الفنية لحفله المرتقب مساء اليوم في ختام استثنائي لموسم الصيف.

ويأتي الحفل موافقا لمسيرة فنية حافلة امتدت 25 عاماً منذ صدور أول ألبوماته "خلينا نعيش" عام 2003، وتأكيداً على مكانة حماقي كأحد أبرز الأصوات المصرية والعربية التي طبعت وجدان الجمهور عبر أجيال.

سبقت الحفل حملة ترويجية لافتة حولت سماء العلمين إلى لوحة إعلان مفتوحة وعرض جوي بسرب من الطائرات الشراعية حملت بوسترات حماقي فوق البحر والشواطئ، مرفقة بمقتطفات من ألبومه الجديد "سمعوني" وتضمنت أغاني "نقاوة عيني"، "بحرية"، "قالوا عني إيه"، و"أوعى".. ووثق حماقي كواليس الحملة عبر "ستوري" حساباته الرسمية على فيسبوك وإنستجرام، لتصل إلى ملايين المتابعين قبل انطلاق الحفل .

حفل محمد حماقي 

ومن المقرر أن يقدم حماقي وفرقته الموسيقية عرضاً مباشراً يتجاوز الساعتين بصوت حي كامل ودون "Playback"، التزاماً بالمعايير الفنية التي عُرف بها منذ بداياته.

وصمم للمسرح ديكورا تفاعلي ضخم خصيصاً لهذه الليلة، إلى جانب منظومة إضاءة هرمية بأحدث تقنيات العرض العالمية، تمزج بين الطابع العالمي للعلمين والروح المصرية الأصيلة.

ويتضمن البرنامج وصلة خاصة من الألبوم العاشر "سمعوني" الذي ضم 18 أغنية تصدرت قوائم الاستماع فور طرحه مطلع صيف 2026، إلى جانب باقة من أيقوناته التي رافقت الجمهور وتحولت إلى علامات فارقة في الموسيقى العربية.

حماقي محمد حماقي أغاني محمد حماقي حفل محمد حماقي العلمين الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طيران نسما

إغلاق مفاجئ للأجواء.. هبوط اضطراري لطائرة متجهة من شرم الشيخ إلي موسكو

حالة الطقس

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتحذر المصطافين والسائقين: أمواج تصل لـ4 أمتار وشبورة كثيفة

البنك المركزي

بعد قرار المركزي .. البنوك تتيح شهادات إدخار تضاعف أموالك

العمارة

محافظة القاهرة تكشف حقيقة ما يحدث في عمارة الإيموبيليا

وزير التربية والتعليم

إلزام المدارس بتنفيذ 25 قرار عاجل في العام الدراسي الجديد|ماذا قرر الوزير؟

بيزيرا

مصدر يوضح سر رفض الزمالك شكوى بيزيرا للفيفا حتى الآن

طائرة روسية

هبوط اضطراري لطائرة قادمة من شرم الشيخ إلى موسكو

بيزيرا

متابعة معد الأهلي.. بيزيرا يثير الجدل داخل الزمالك قبل حسم مصيره

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب يرقي نائب رئيس موظفي البيت الأبيض إلى منصب سكرتير الموظفين

علم كندا

صحيفة كندية: شبكات مرتبطة بالإخوان تتوسع داخل مؤسسات الدولة والجامعات

الفيضانات

اليونان تُعزي أسر ضحايا الفيضانات في نيبال

بالصور

نسرين أمين تتألق بفستان ارتدته نادين نسيب نجيم.. سعره يقترب من 200 ألف جنيه

نسرين امين
نسرين امين
نسرين امين

سبتمبر في الأوبرا 2026 .. علي الحجار وهشام خرما في حفل افتتاح الموسم الجديد لأوركسترا القاهرة السيمفوني

حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026
حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026
حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026

فيديو

القمر يتغير لونه

بعد قليل خسوف جزئي للقمر وتغير لونه.. ماذا يحدث في سماء مصر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد