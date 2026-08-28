"بتكوين" تتراجع دون 80 ألف دولار و"سولانا" تقود العملات الكبرى للارتفاع

تداولت عملة "بتكوين" الرقمية المشفرة دون مستوى 80 ألف دولار بقليل خلال ساعات التداول الآسيوية اليوم الجمعة بعد ارتفاعها بنحو 2% خلال 24 ساعة ووصولها إلى 81 ألفا و280 دولارًا قبيل الكلمة الرئيسية الأولى لرئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش بندوة جاكسون هول في وقت لاحق اليوم.

وتُعقد ندوة جاكسون هول السنوية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة /كانساس سيتي/ بولاية /وايومنج/، وقد اعتادت كلمة رئيس البنك خلالها التأثير في الأسواق.

ولم يقدم وارش حتى الآن إشارات واضحة بشأن المستوى الذي يريد أن تصل إليه أسعار الفائدة، ما يجعل كلمته أول مؤشر حقيقي يمكن للمتعاملين من خلاله استقراء توجهاته قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر في 16 سبتمبر الماضي.

وارتفعت سولانا بأكثر من 4% إلى نحو 101 دولار، وبنسبة 20% خلال الأيام السبعة الماضية. كما صعدت إيثر بأكثر قليلًا من 1% إلى نحو 2492 دولارًا، وارتفعت إكس آر بي بنحو 2% إلى حوالي 1.43 دولار، بينما زادت بي إن بي بأكثر من 1% إلى ما يقرب من 714 دولارًا. وارتفعت ترون بأقل من 1% إلى نحو 34 سنتًا، فيما استقرت دوجكوين عند حوالي 9 سنتات. وكانت هايبرليكويد "هايبي" العملة الكبرى الوحيدة التي سجلت تراجعًا، إذ انخفضت بأقل من 1% إلى نحو 82 دولارًا.

وعلى أساس أسبوعي، تبدو المكاسب أوسع نطاقًا، إذ ارتفعت إيثر وإكس آر بي بنحو 11% لكل منهما، ودوجكوين 16%، و"هايبي" 12%. وكانت عملة إيثينا "إي إن إيه" الأفضل أداءً بين أكبر 100 عملة، بارتفاع 6% خلال اليوم و45% خلال الأسبوع.