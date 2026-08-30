شاهد| كيا PV5 موديل 2026 بمحركات كهربائية

أعلنت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا PV5 موديل 2026، وتنتمي PV5 لفئة السيارات متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب.

كيا PV5 موديل 2026

وتقدم كيا سيارة PV5 موديل 2026 الجديدة كلياً كأول سيارة كهربائية ضمن فئة (PBV)، وتتوفر بخيارات متعددة للاستخدام الشخصي والتجاري.

محرك كيا PV5 موديل 2026

كيا PV5 موديل 2026

تحصل سيارة كيا PV5 موديل 2026 على قوتها من محرك كهربائي، وتنتج قوة 160 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 71.2 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 412 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لشحنها من جديد، وتدعم الشحن السريع بقدرة 150 كيلوواط لشحن البطارية في غضون 30 دقيقة، وتصل سرعتها القصوى إلى 135 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

مواصفات كيا PV5 موديل 2026

كيا PV5 موديل 2026

صممت سيارة كيا PV5 موديل 2026 لتلبي الاحتياجات الشخصية والتجارية، وتتوفر بنسخ لنقل البضائع (Cargo) أو ركاب (Passenger) ومجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتتميز بقدرة سحب عملية ووزن حمولة يناسب المهام اليومية الخفيفة.

تاريخ شركة كيا في صناعة السيارات

بدأت كيا في تصنيع الدراجات الهوائية الكاملة عام 1951، وغيرت اسمها إلى "شركة كيا الصناعية" عام 1952، ثم أطلقت أول دراجة نارية عام 1957 والشاحنات الصغيرة عام 1962.

وفي عام 1974، افتتحت كيا أول مصنع متكامل لتجميع السيارات عام 1973، وبدأت في إنتاج أولى سياراتها الصغيرة عام 1974، وفي عام 1986 بدأت شراكة مع شركة فورد الأمريكية لصناعة سيارات مستوحاة من طرازات مازدا مثل "كيا برايد"، ما فتح الباب أمامها للتصدير للأسواق العالمية.

كيا PV5 موديل 2026

وتعرضت كيا لأزمة مالية وإفلاس في عام 1997 بسبب الأزمة الآسيوية، لتتدخل مجموعة هيونداي موتور وتستحوذ عليها عام 1998 لإنقاذها وتصبح منذ ذلك الحين جزء رئيسي من مجموعة هيونداي - كيا.

وتطورت كيا لتصبح واحدة من أكبر شركات السيارات عالمياً، وتباع سياراتها اليوم في أكثر من 170 دولة مع شبكة واسعة من المصانع حول العالم.