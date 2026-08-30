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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يتقدم بثلاثية نظيفة على مالقا في الشوط الأول

ريال مدريد
ريال مدريد
مجدي سلامة

اكتسح فريق ريال مدريد نظيره مالقا، بثلاثية نظيفة، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالدوري الإسباني.

وجاءت ثلاثية الملكي عن طريق بيلينجهام وإيريرو بالنيران الصديقة وكيليان مبابي في الدقائق 19، 26، 30.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، روديجر، هويسن، كوكوريلا.

خط الوسط: كامافينجا، فالفيردي، بيلينجهام.

خط الهجوم: مبابي، فينيسيوس جونيور، إبراهيم دياز.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الرابع برصيد 6 نقاط، بينما يحتل فريق مالقا المركز الثامن عشر بنقطة واحدة.

ريال مدريد مالقا الدوري الإسباني

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