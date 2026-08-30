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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد عبده في عزاء رفيق دربه عمر شلاح البركاتي بجدة

الفنان السعودي محمد عبده
الفنان السعودي محمد عبده
أوركيد سامي

حرص الفنان السعودي محمد عبده على تقديم واجب العزاء في الموسيقار وعازف الإيقاع الراحل عمر شلاح البركاتي، الذي غيبه الموت  الخميس الماضي، بعد مسيرة فنية طويلة كان خلالها واحدًا من أبرز أعضاء الفرقة الموسيقية المصاحبة لـ«فنان العرب».

وظهر محمد عبده في منزل أسرة الراحل بمدينة جدة، حيث قدم التعازي إلى أفراد العائلة، معربًا عن مواساته لهم في فقيدهم، الذي جمعته به سنوات طويلة من العمل الفني والمواقف والذكريات، تجاوزت حدود الزمالة المهنية لتتحول إلى علاقة صداقة ورفقة درب.

محمد عبده يودع رفيق مشواره الفني

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر منصة «إكس»، صورًا ومقاطع فيديو توثق حضور محمد عبده إلى عزاء عمر شلاح البركاتي في جدة، حيث حرص «فنان العرب» على الوقوف إلى جانب أسرة الراحل ومساندتهم في مصابهم.

ولاقى ظهور محمد عبده تفاعلًا واسعًا من متابعيه، الذين أشادوا بحرصه على تقديم واجب العزاء لأسرة أحد رفقاء مشواره الفني، خاصة أن علاقة الثنائي امتدت لسنوات طويلة شهدت العديد من الحفلات والمناسبات الفنية والوطنية.

وعلق أحد المتابعين قائلًا: «الأستاذ محمد عبده الله يحفظه أثناء أداء واجب العزاء في وفاة رفيق دربه الإيقاعي الأستاذ عمر شلاح رحمه الله».

كما كتب متابع آخر: «فنان العرب، الأستاذ محمد عبده هو دائمًا صاحب واجب مع رفقاء الدرب والأقارب والأصدقاء، الله يحفظه ويجزاه خير يارب، عظم الله أجرك».

عمر شلاح.. رفيق درب «فنان العرب»

وارتبط اسم عمر شلاح البركاتي لسنوات طويلة بالفرقة الموسيقية التي صاحبت محمد عبده في عدد كبير من الحفلات والأعمال الفنية والوطنية، ليصبح أحد الأسماء التي ساهمت في تشكيل الصوت الموسيقي المصاحب لمسيرة «فنان العرب».

وامتدت مسيرته في المجال الموسيقي لأكثر من ثلاثة عقود، قدم خلالها العديد من المشاركات التي جعلته حاضرًا خلف مجموعة كبيرة من الأعمال والحفلات التي شكلت جزءًا من ذاكرة الأغنية السعودية.

وكان البركاتي من جيل الموسيقيين الذين لعبوا دورًا مهمًا في الحفاظ على الإيقاعات المحلية وتقديمها ضمن الأعمال الغنائية والحفلات الكبرى، إذ أسهم من خلال أدائه في إبراز الإيقاعات السعودية والحجازية والخليجية.

ورغم أن عازفي الإيقاع وأعضاء الفرق الموسيقية غالبًا ما يعملون بعيدًا عن الأضواء التي تحيط بالمطربين، فإن حضورهم يمثل عنصرًا أساسيًا في صناعة الأغنية وتكوين هويتها الموسيقية، وهو الدور الذي أداه عمر شلاح على مدار سنوات طويلة.

مشاركات فنية ووطنية بارزة

شارك عمر شلاح البركاتي في عدد من المناسبات الفنية والوطنية المهمة، ومن بينها أوبريت «عرين الأسد»، الذي قدم ضمن فعاليات مهرجان الجنادرية، إلى جانب مشاركات أخرى ظهر خلالها اهتمامه بالألوان الإيقاعية السعودية والخليجية.

كما شهدت مسيرته العديد من الرحلات والمناسبات الفنية خارج المملكة، ومن بينها زيارات إلى الكويت، شكلت جزءًا من ذكريات العمل مع الفرق الموسيقية والفنانين خلال تلك المرحلة.

وكانت عودة البركاتي إلى جدة برفقة عدد من أعضاء الفرقة إحدى المحطات التي تعكس طبيعة الحياة التي عاشها الموسيقيون خلف الكواليس، حيث لم تقتصر علاقتهم على ساعات التدريبات والحفلات، وإنما امتدت إلى السفر والرحلات والمناسبات الاجتماعية التي عمقت الروابط بينهم.

علاقة تجاوزت حدود الزمالة

لم تكن العلاقة التي جمعت عمر شلاح البركاتي بمحمد عبده مجرد علاقة بين فنان وقائد فرقة موسيقية، وإنما تحولت على مدار السنوات إلى صداقة ورفقة درب.

فقد جمعتهما عشرات الحفلات والمناسبات، إلى جانب الرحلات الفنية والفعاليات الوطنية، كما امتدت علاقتهما إلى مناسبات اجتماعية وعائلية، ما جعل رحيل البركاتي يحمل جانبًا إنسانيًا مؤثرًا بالنسبة إلى محمد عبده.

ويأتي حضور «فنان العرب» إلى عزاء رفيق دربه ليعكس عمق هذه العلاقة التي تشكلت عبر سنوات طويلة من العمل المشترك، والتي شهدت العديد من المحطات الفنية والإنسانية.

تشييع عمر شلاح في مكة المكرمة

وكان جثمان عمر شلاح البركاتي قد شُيّع في مكة المكرمة، حيث أُديت الصلاة عليه في المسجد الحرام، قبل أن يُوارى الثرى في مقبرة المعلاة، وسط حضور أفراد أسرته ومحبيه وعدد من المقربين منه.

وأقيمت مراسم العزاء يوم السبت، ثاني أيام عزاء الراحل، في منزل الأسرة الكائن بحي النزهة بمدينة جدة، حيث استقبلت عائلته المعزين من الأهل والأصدقاء وزملائه في الوسط الفني والموسيقي.

وشهد مجلس العزاء حضور عدد من الشخصيات والمقربين من الراحل، إلى جانب زملائه الذين شاركوه سنوات العمل في المجال الموسيقي، بينما كان حضور محمد عبده من أبرز مشاهد العزاء، نظرًا للعلاقة الطويلة التي جمعته بالراحل.

مسيرة موسيقي خلف الأضواء

يمثل رحيل عمر شلاح البركاتي فقدانًا لأحد الموسيقيين الذين ساهموا في دعم وتطوير حضور الإيقاع السعودي ضمن الأعمال الغنائية والحفلات، في وقت ظل فيه جزء كبير من عمله بعيدًا عن الظهور الإعلامي المباشر.

وعلى مدار أكثر من 30 عامًا، كان البركاتي حاضرًا ضمن فرق موسيقية ومناسبات فنية ووطنية مختلفة، واضطلع بدور أساسي في تقديم الإيقاعات التي منحت الأغنية السعودية والخليجية جزءًا من خصوصيتها.

وبينما يسلط رحيله الضوء مجددًا على أهمية الموسيقيين الذين يقفون خلف المطربين، تستعيد الأوساط الفنية ذكريات مسيرته الطويلة، وخاصة سنواته التي قضاها إلى جانب محمد عبده، أحد أبرز الفنانين في تاريخ الأغنية السعودية.

وهكذا، لم يكن حضور محمد عبده في عزاء عمر شلاح مجرد أداء لواجب اجتماعي، بل جاء أيضًا تعبيرًا عن وداع رفيق مشوار شاركه سنوات طويلة من الفن والسفر والحفلات والذكريات، تاركًا خلفه إرثًا موسيقيًا وذكريات لا تزال حاضرة لدى زملائه ومحبيه.

الفنان السعودي محمد عبده اخبار الفن نجوم الفن

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