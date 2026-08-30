أحمد الفيشاوي يوقع بطولة فيلم نمير وان

وقع المنتج أشرف تادرس مع النجم أحمد الفيشاوي للعب بطولة فيلمه الجديد نمبر وان والذي كتبه شريف عبد الهادي ويخرجه أحمد عبد الله صالح.



وجاري حاليا استكمال باقي أبطال الفيلم تمهيدا للبدء في تصويره في شهر سبتمبر المقبل.



أشرف سبق له إنتاج عدد من الأفلام الهامة مثل نزوة مع النجوم أحمد زكي ويسرا وشيرين رضا.



وكلام الليل مع النجوم يسرا وجالا فهمي و محمود قابيل.

وكانت آخر أعماله فيلم ليل داخلي مع النجوم بشرى و محمود حافظ و تأليف شريف عبد الهادي وإخراج حسام الجوهري.

يذكر أن آخر أعمال احمد الفيشاوي في السينما فيلم سفاح التجمع الذي حقق نجاح كبير

فيلم سفاح التجمع من بطولة: أحمد الفيشاوي، ويسرا المسعودي، وسنتيا خليفة، وجاسيكا حسام الدين وانتصار، وعدد كبير من النجوم. العمل من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.