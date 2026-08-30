بايرن ميونخ يحسم الجدل حول مستقبل أوليسي.. لا مفاوضات مع ريال مدريد

وضع نادي بايرن ميونخ حدًا للتكهنات المتزايدة بشأن مستقبل نجمه الفرنسي مايكل أوليسي، مؤكدًا عدم وجود أي مفاوضات في الوقت الحالي بشأن تجديد عقد اللاعب، في الوقت الذي لا يزال فيه مرتبطًا بالنادي البافاري حتى صيف 2029.

ريال مدريد لم يقدم أي عرض رسمي

وتزايد الحديث عن مستقبل أوليسي خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما كشفت تقارير عن طموح اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا في ارتداء قميص ريال مدريد مستقبلًا، إلى جانب ما تردد عن حديثه مع بعض زملائه في منتخب فرنسا حول هذا الحلم خلال بطولة كأس العالم.

كما أشارت تقارير إلى وجود اهتمام من جانب ريال مدريد بالحصول على خدمات اللاعب، مع إمكانية تقديم عرض مالي تصل قيمته إلى 150 مليون يورو.

لكن إدارة بايرن ميونخ أكدت عدم وصول أي عرض رسمي من النادي الإسباني حتى الآن، حيث سبق أن نفى يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي للنادي الألماني، تلقي أي تواصل رسمي من ريال مدريد بشأن أوليسي.

بايرن يرفض الاستعجال في التجديد

وعاد دريسن للتعليق على مستقبل اللاعب عقب فوز بايرن ميونخ على شتوتجارت، مشددًا على أن النادي لا يرى أي داعٍ للتسرع في فتح مفاوضات جديدة، خاصة أن عقد أوليسي مستمر حتى عام 2029.

وقال دريسن، وفقًا لصحيفة «بيلد» الألمانية: «لا توجد مفاوضات في الوقت الراهن. مايكل لديه عقد حتى 2029، ولذلك لا يوجد سبب للاستعجال».

وأكد المسئول البافاري أن إدارة النادي لا تعير اهتمامًا كبيرًا لما يتم تداوله خارج أسوار بايرن، في ظل شعورها بالارتياح تجاه وضع اللاعب داخل الفريق، إلى جانب المستويات المميزة التي يقدمها منذ انضمامه.

تألق أوليسي يرد على الشائعات

وأشار دريسن إلى أن أداء اللاعب داخل الملعب هو المؤشر الأهم على مستقبله، موضحًا أن ما يقدمه أوليسي مع الفريق يمثل الرد الأقوى على الأخبار المتداولة بشأن رحيله.

وقال: «اللغة الحاسمة يتحدث بها داخل الملعب. وبوصفي مسئولًا يعرف ما يدور في الداخل، تشعر أحيانًا بالمتعة وأحيانًا بالاستغراب من كل ما يُكتب. قلنا دائمًا إن ذلك هراء».

هدف في بداية قوية للدوري الألماني

وافتتح بايرن ميونخ حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني بانتصار كبير على شتوتجارت بنتيجة 5-1، في الجولة الافتتاحية للمسابقة.

وواصل أوليسي تألقه خلال المباراة، بعدما سجل الهدف الثاني لبايرن ميونخ في الدقيقة 55، ليؤكد مجددًا أهميته داخل تشكيلة الفريق، ويمنح إدارة النادي مزيدًا من الثقة في الإبقاء عليه خلال السنوات المقبلة.

وبذلك، يبدو أن مستقبل أوليسي لا يشهد أي تحرك رسمي في الوقت الحالي، بينما يظل اللاعب مرتبطًا بعقد طويل الأمد مع بايرن ميونخ، في انتظار ما قد تحمله الفترة المقبلة من تطورات بشأن اهتمام ريال مدريد.