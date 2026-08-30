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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ملقا اليوم في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد
رباب الهواري

يخوض فريق ريال مدريد مواجهة جديدة في منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يستضيف نظيره ملقا مساء يوم الأحد، ضمن مباريات الموسم الجديد 2026/27، في لقاء يسعى خلاله النادي الملكي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وحصد ثلاث نقاط جديدة.

وتقام مباراة ريال مدريد وملقا على أرضية ملعب «سانتياجو برنابيو»، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني، حيث يدخل أصحاب الأرض اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق انتصار قوي في مباراتهم الأخيرة.

ريال مدريد يبحث عن مواصلة الانتصارات

كان ريال مدريد قد حقق فوزًا كبيرًا على ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي وكانت مؤجلة من منافسات الجولة الأولى.

وحقق الفريق الملكي كذلك الفوز في مباراته الأولى أمام إسبانيول بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليجمع ست نقاط من مباراتين، ويأمل في تحقيق انتصاره الثالث على التوالي وتعزيز موقعه في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويتطلع ريال مدريد إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل فرض أسلوبه منذ بداية المباراة، خاصة في ظل امتلاكه مجموعة مميزة من العناصر القادرة على صناعة الفارق هجوميًا.

ملقا يسعى لتحقيق المفاجأة

على الجانب الآخر، يدخل ملقا مواجهة ريال مدريد وفي رصيده نقطة واحدة فقط، بعدما تعادل مع ديبورتيفو لاكورونيا بهدف لكل فريق في الجولة الثانية.

وكان ملقا قد استهل مشواره في المسابقة بالخسارة أمام أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد، ليبحث خلال مواجهة ريال مدريد عن نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية في بداية الموسم، رغم صعوبة المهمة أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب البطولة.

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام ملقا

من المنتظر أن يعتمد ريال مدريد على تشكيل يضم عددًا من أبرز نجومه، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: دومفريس، كوناتي، دين هويسن، كوكوريلا.

خط الوسط: برناردو سيلفا، فيدي فالفيردي.

خط الوسط الهجومي: أردا جولر، بيلينجهام، فينيسيوس جونيور.

خط الهجوم: كيليان مبابي.

ويأمل ريال مدريد في تقديم أداء قوي خلال المباراة وحسم المواجهة مبكرًا، بينما يطمح ملقا إلى الصمود أمام أصحاب الأرض واستغلال أي فرصة للخروج بنتيجة إيجابية من ملعب «سانتياجو برنابيو».


 

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