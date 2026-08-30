الأكسجين انفصل عنها.. فتاة تتهم مستشفى بارتكاب خطأ طبي تسبب في تدهور حالة شقيقتها

وجهت فتاة استغاثة إلى المسؤولين، بعد تدهور الحالة الصحية لشقيقتها عقب خضوعها لعملية جراحية لعلاج ناسور، وفقًا لما جاء في فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

فيديو متداول عبر فيسبوك

وقالت الفتاة إن شقيقتها تعرضت، بحسب روايتها، لانفصال الأكسجين عنها لأكثر من 5 دقائق أثناء إجراء العملية، ما تسبب في ارتشاح بالمخ وتدني مستوى الوعي، مشيرة إلى أن المستشفى لم تكشف لأسرتها في البداية عن حقيقة ما حدث.

وأضافت أن أحد أطباء العناية المركزة أخبرها، بعد إصرارها على معرفة تفاصيل الحالة، بأن شقيقتها تعرضت لخطأ طبي أثر على حالتها الصحية، وطالب الأسرة بالتضرع إلى الله من أجل تحسن حالتها.

وطالبت الفتاة المسؤولين بالتدخل العاجل والتحقيق في الواقعة، وكشف حقيقة ما حدث داخل غرفة العمليات، ومحاسبة أي شخص يثبت تورطه في الواقعة.