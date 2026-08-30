الوضع آمن تمامًا.. تاج الدين يحسم الجدل بشأن السالمونيلا والبيض والدواجن

وسط حالة من الجدل أثارتها منشورات متداولة على بعض المنصات بشأن ظهور حالات مرضية مرتبطة بتناول البيض والدواجن في عدد من الدول، خرج الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، ليحسم حقيقة هذه الأنباء، مؤكدًا أن الوضع الصحي في مصر آمن تمامًا، ولا توجد أي مؤشرات على وجود أوبئة أو تفشيات مرضية داخل البلاد.

حقيقة ما يتردد عن السالمونيلا

وأوضح تاج الدين، خلال تصريحات تلفزيونية، حقيقة ما يتم تداوله بشأن بكتيريا السالمونيلا، وطرق الوقاية منها، والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة.

وأكد أهمية التدقيق في المصطلحات الطبية، موضحًا أن ما يتم تداوله لا يمثل وباءً بالمعنى المتعارف عليه، مثل جائحة كورونا، وإنما يتعلق بزيادة معدلات الإصابة ببعض الأمراض في دول معينة.

هل البيض والدواجن وراء العدوى؟

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية أن العدوى المرتبطة بالسالمونيلا معروفة في مختلف أنحاء العالم، وغالبًا ما ترتبط بتلوث الغذاء، مشيرًا إلى أن معدلات الإصابة ببعض الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء قد ترتفع خلال فصل الصيف، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة أو سوء تخزين الأغذية أو عدم توفير التبريد المناسب.

وردًا على ما تردد بشأن ارتباط البيض والدواجن بحالات العدوى الأخيرة، أوضح تاج الدين أن انتقال البكتيريا عن طريق الأطعمة والمشروبات أمر وارد في حال عدم الالتزام بقواعد سلامة الغذاء، مشيرًا إلى أن مثل هذه الحالات سبق رصدها في عدد من الدول.

سلامة الغذاء خط دفاع أساسي

وشدد تاج الدين على أن سلامة الغذاء أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة الرعاية الصحية، ولا تقل أهمية عن سلامة الدواء.

وأكد أن التعامل السليم مع الأغذية، بدءًا من الحصول عليها من مصادر موثوقة، وحتى تخزينها وطهيها بطريقة صحيحة، يمثل عنصرًا أساسيًا للوقاية من الأمراض المنقولة بالغذاء.

أعراض عدوى السالمونيلا

وأوضح أن الأعراض المرتبطة ببعض أنواع عدوى السالمونيلا قد تشمل ارتفاع درجة الحرارة، وآلام البطن، والإرهاق، وأعراضًا تشبه النزلات المعوية، مشيرًا إلى توافر العلاج اللازم في مصر.

وشدد على أن الوقاية تظل خط الدفاع الأول، خاصة من خلال الالتزام بقواعد النظافة الشخصية وسلامة تداول وتخزين الأغذية.

تاج الدين يطمئن المصريين

وطمأن تاج الدين المواطنين، مؤكدًا أن الوضع الصحي في مصر سليم، وأن منظومة الترصد الوبائي والاحترازي تعمل بكفاءة.

وقال إن وزارة الصحة أكدت عدم وجود أي مؤشرات وبائية داخل البلاد، مشيرًا إلى استمرار إجراءات الرصد والمتابعة الصحية بصورة مستمرة.

إجراءات احترازية لمنع دخول الأمراض

وأشار تاج الدين إلى أن مصر تطبق إجراءات قوية للترصد والاحتراز، خاصة في ظل التحديات الصحية الموجودة في بعض الدول المجاورة، وظهور أمراض أخرى في مناطق مختلفة من القارة الأفريقية.

وأكد أن اليقظة الطبية والاحترازية مستمرة بهدف منع دخول أي أمراض أو تفشيات إلى البلاد، والتعامل معها بشكل مبكر حال ظهور أي مؤشرات تستدعي ذلك.