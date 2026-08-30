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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيلينجهام يكشف سر تألقه مع ريال مدريد تحت قيادة مورينيو

بيلينجهام
بيلينجهام
إسراء أشرف

كشف الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط ريال مدريد، عن أسباب ظهوره بصورة قوية مع بداية الموسم، مشيرًا إلى أن جوزيه مورينيو منحه مساحة أكبر للتحرك واتخاذ القرارات داخل الملعب.

وقدم بيلينجهام بداية مميزة مع الفريق الملكي، بعدما سجل في شباك إسبانيول بالجولة الأولى، ثم صنع هدفين أمام ريال سوسيداد، أحدهما لكيليان مبابي والآخر لفينيسيوس جونيور.

وأوضح اللاعب الإنجليزي أن الحرية التي حصل عليها من مورينيو ساعدته على تقديم أفضل ما لديه، قائلًا: «أشعر أنني أصبحت أكثر حرية من جديد، سواء في التراجع للخلف أو التقدم أو الدخول إلى منطقة الجزاء».

وأضاف: «أعتقد أن هذا هو المركز الأنسب لي، لأنه يمنحني فرصة لإظهار إمكانياتي كاملة، وأنا ممتن للمدرب على ثقته ومنحي هذه الحرية».

وأكد بيلينجهام أن البداية القوية تمنح ريال مدريد دفعة مهمة قبل الدخول في مرحلة مزدحمة بالمباريات، خاصة مع انطلاق مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا.

كما تحدث عن الصفقات الجديدة، مشيرًا إلى أن الوافدين الجدد نجحوا سريعًا في الانسجام مع المجموعة، رغم صعوبة التأقلم داخل نادٍ بحجم ريال مدريد.

واختتم بيلينجهام حديثه بالإشادة بالمستوى الذي يقدمه الفريق، مؤكدًا أن الضغط المبكر لاستعادة الكرة والعمل الجماعي من أبرز أسباب الظهور الجيد خلال بداية الموسم.

بيلينجهام بيلي اخبار بيلينجهام ريال مدريد مورينيو

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