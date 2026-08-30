أرقام قياسية.. مبابي يواصل مطاردة هاري كين في سباق الأكثر مساهمة تهديفية بأوروبا

كشفت تقارير صحفية عن أرقام مميزة للفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، منذ ظهوره الأول مع الفريق الملكي في أغسطس 2024، بعدما فرض نفسه كواحد من أكثر اللاعبين تأثيرًا تهديفيًا في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

ووفقًا للتقارير، لم يتفوق على مبابي منذ ظهوره الأول مع ريال مدريد في عدد الأهداف والمساهمات التهديفية عبر الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى في جميع المسابقات سوى الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ.

وأشارت الأرقام إلى أن مبابي سجل 89 هدفًا وصنع 11 هدفًا، بإجمالي 100 مساهمة تهديفية منذ أغسطس 2024.

في المقابل، يتفوق هاري كين على النجم الفرنسي، بعدما سجل 102 هدفًا وصنع 19 هدفًا، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 121 مساهمة خلال الفترة نفسها.

ويؤكد هذا الرقم البداية القوية التي قدمها مبابي مع ريال مدريد، حيث نجح اللاعب في تسجيل عدد كبير من الأهداف منذ انتقاله إلى صفوف الفريق، ليصبح أحد أبرز العناصر الهجومية في تشكيلة النادي الملكي.

كما يعكس تفوق كين ومبابي بفارق كبير عن باقي اللاعبين حجم القوة التهديفية التي يمتلكها الثنائي، في ظل المنافسة المستمرة بين أبرز نجوم كرة القدم في الدوريات الأوروبية الكبرى.

ويأمل مبابي في مواصلة معدلاته التهديفية المرتفعة مع ريال مدريد، وتقليص الفارق مع كين خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار الموسم وكثرة المباريات التي يخوضها الفريق الملكي على المستويين المحلي والقاري.