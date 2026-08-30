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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحان محطتين وسيطتين للمخلفات بالخانكة وبنها

وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ القليوبية
وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ القليوبية
ايمان البكش

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، المحطة الوسيطة للمخلفات بمنطقة عرب العليقات بمركز ومدينة الخانكة، أعقبها افتتاح المحطة الوسيطة للمخلفات بمنطقة مرصفا بمركز ومدينة بنها، في إطار احتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومي، وضمن خطة الدولة للارتقاء بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتطوير البنية الأساسية للمنظومة.

 جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان، نائب محافظ القليوبية، وياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والمهندسة جيهان مسعود، سكرتير عام محافظة القليوبية، والدكتور محمد عقل، السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد أبو بكر، رئيس مركز ومدينة الخانكة، والمحاسب وليد الشهاوي، رئيس مركز ومدينة بنها، والدكتور محمد حسن المنسق الوطنى لمشروع البنك الدولى، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية.

افتتاح المحطة الوسيطة للمخلفات

ومن جانبها أكدت د. منال عوض أن المحطتين تم تصميمها لتكون كل منهما منشأة متكاملة وفقا لأعلى المواصفات الفنية الحديثة المعتمدة دوليًا، بما يضمن كفاءة التشغيل واستيعاب كميات كبيرة من المخلفات، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لكل محطة نحو 1000 طن من المخلفات يوميًا، بما يساهم في دعم منظومة إدارة المخلفات وتحسين كفاءة عمليات استقبال ونقل المخلفات في المنطقة، والحد من التراكمات العشوائية، والذي سيقدم تحسنا ملحوظا في منظومة النظافة بالمنطقة يلمسه المواطن.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن افتتاح المحطتين يعكس اهتمام الدولة بتطوير منظومة إدارة المخلفات، وتعزيز كفاءة عمليات الجمع والنقل والتعامل الآمن مع المخلفات، من خلال إنشاء بنية أساسية حديثة تستند إلى أسس علمية وفنية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات البيئية المقدمة للمواطنين ودعم جهود الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري، كما أن تنفيذ المحطتين يتم من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، التابع لوزارة التنمية المحلية والبيئة، والممول من البنك الدولي، والذى يمثل نموذجًا للشراكة الفعالة مع شركاء التنمية في دعم خطط الدولة للتنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وشددت د. منال عوض على ان الدولة حريصة على الانتهاء من مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات، للمساعدة في تنفيذ المنظومة بالكفاءة والفاعلية المطلوبة، باعتبارها اللبنة الأساسية في تنفيذها، وتساعد على تنظيم عمل العاملين بالمنظومة بشكل رسمي دون الحاجة إلى انتهاج سلوكيات الفرز العشوائي بالشوارع والتي تؤدي بدورها إلى زيادة تراكمات المخلفات وتدني مستوى النظافة العامة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، بالمتابعة اليومية لضمان عدم وجود مخلفات بالشوارع فى المدن التى تخدمها المحطتين الوسيطتين .

ومن جانبه، أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح أن تشغيل المحطتين يمثل نقلة مهمة في منظومة إدارة المخلفات بمحافظة القليوبية، لما توفره المحطات الوسيطة من إمكانات تسهم في تنظيم عمليات استقبال وتجميع ونقل المخلفات، وتقليل المسافات وأزمنة النقل، وتحسين كفاءة التشغيل، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ القليوبية إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطتها لتطوير منظومة المخلفات ورفع كفاءة بنيتها الأساسية، باعتبارها أحد الملفات الخدمية والبيئية ذات الأولوية، مؤكدًا أن المشروعات الجديدة تأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف تحسين كفاءة التشغيل والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، بما يتواكب مع الزيادة السكانية والتوسع العمراني بالمحافظة.

وقد افتتحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة والمحافظ المحطة الوسيطة بالخانكة التي تم تنفيذها على مساحة إجمالية تبلغ حوالى ٤ فدان، وبلغت تكلفة إنشائها ٣.١١٣ مليون دولار أمريكي  وتضم منصة رئيسية لتحميل وتفريغ المخلفات، ومبنى إداري متكامل، ومرافق خدمية للعاملين، وورشة صيانة، ومظلة انتظار للمعدات، بالإضافة إلى مجموعة من مرافق البنية التحتية والخدمات الأساسية.

كما افتتحت الدكتورة منال عوض والدكتور المهندس حسام عبدالفتاح المحطة الوسيطة بالمرصفا التي تم تنفيذها على مساحة إجمالية تبلغ حوالى ٣ فدان، وبلغت تكلفة إنشائها ما يقرب من ٢ مليون دولار أمريكي ، لتضم منصة رئيسية لتحميل وتفريغ المخلفات، ومبنى إداري متكامل، ومرافق خدمية للعاملين، وورشة صيانة، ومظلة انتظار للمعدات، بالإضافة إلى مجموعة من مرافق البنية التحتية والخدمات الأساسية.

محافظة القليوبية العيد القومي التنمية المحلية المحطتين الوسيطتين للمخلفات الخانكة منال عوض

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