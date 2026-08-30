مصرع معاون مباحث سنورس في انقلاب سيارة ملاكي بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي

لقي نقيب شرطة مصرعه اليوم، الأحد، إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة ملاكي كان يقودها بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي، وذلك بالقرب من منطقة المقابر في الاتجاه المؤدي إلى مدينة الفيوم.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ للوقوف على تفاصيل الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

مصرع معاون مباحث سنورس

وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى هو النقيب زياد محمد عبد الحليم، معاون مباحث قسم شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، حيث لقي مصرعه إثر انقلاب السيارة الملاكي التي كان يقودها على الطريق.

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع بالقرب من منطقة المقابر في الاتجاه المؤدي إلى مدينة الفيوم، وذلك عقب انفجار الإطار الأمامي للسيارة التي كان يقودها النقيب زياد محمد عبد الحليم.

اختلال عجلة القيادة وانقلاب السيارة

وأوضحت التحريات الأولية أن انفجار الإطار الأمامي للسيارة أدى إلى اختلال عجلة القيادة وفقدان السيطرة عليها، ما تسبب في انقلاب السيارة على الطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة النقيب زياد محمد عبد الحليم، معاون مباحث قسم شرطة سنورس.

انتقال الأجهزة الأمنية والإسعاف

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث برفقة سيارات الإسعاف، وتم التعامل مع آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ونقل جثمان النقيب زياد محمد عبد الحليم إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وتواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحادث للوقوف على ملابساته واستكمال أعمال الفحص والتحريات المتعلقة بواقعة انقلاب السيارة الملاكي بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي، وذلك تمهيدا لاستكمال الإجراءات المقررة قانونا عقب الحادث.