قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تستوعب 1200 سيارة.. تفاصيل افتتاح وحدة احتجاز المضبوطات ومركبات التكهين بالخانكة
جوليان ألفاريز يعود لتدريبات أتلتيكو مدريد قبل غلق الميركاتو.. ومستقبله يحسم خلال 48 ساعة
تغييرات غير متوقعة .. الأهلي يجهز مفاجأة في تشكيل مباراة سموحة
من السيارات للبطاريات.. خريطة مصر الجديدة مع الصناعة الصينية
وزير التعليم العالي يفتتح عدة مشروعات بجامعة السويس بتكلفة 1.722مليار جنيه
الفتوى والتشريع: منع إقامة مبانٍ بالمنطقة المحظورة في نهر النيل إلا للنفع العام
بلدية طرابزون تستعد لإطلاق اسم محمد صلاح على أحد شوارع المدينة
اقتراح مثير من خالد طلعت لإنهاء أزمة التحكيم في الدوري
العودة الخيار الوحيد أمامه.. الزمالك يحاصر بيزيرا بإجراءات قوية
زلزال داخل الحكومة البريطانية.. مسئولة رفيعة تتمنى موت نتنياهو
كامل الوزير يكشف عن خطة الدولة الشاملة للانتهاء من منظومة النقل الجماعي الحديثة
فليك يطمئن جماهير برشلونة بشأن حمزة عبد الكريم: سيحصل على فرصته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تدريس مناهج عربي وتاريخ البكالوريا لطلاب المدارس الدولية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تدريس مناهج عربي و تاريخ البكالوريا، لطلاب المدارس الدولية ، بإعتبارها مناهج مواد الهوية الوطنية ، المخصص لها ٢٠٪؜ من مجموع طلاب شهادة المدارس الدولية.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : إنه سيتم إصدار تعليمات بإلزام المدارس الدولية بتطبيق هذا القرار .

وكان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة بضرورة الإلتزام بتدريس مواد الهوية الوطنية (اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية) بالمدارس الدولية

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن مواد الهوية الوطنية، وهي اللغة العربية، والتربية الدينية، والدراسات الاجتماعية، هي مواد تمثل ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب وترسيخ هويته الوطنية والثقافية.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن الوزارة تستهدف ضمان التطبيق السليم لمناهجها وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة، بما يضمن حصول كل طالب على تعليم حقيقي يعكس مستواه الفعلي.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  محمد عبد اللطيف على أهمية ترسيخ الهوية الوطنية داخل المدارس الدولية، مشيرا إلى ضرورة أن تتوافق جميع الفعاليات والاحتفالات المدرسية مع ثقافة المجتمع المصري وقيمه، وتنظيم احتفالات بالمناسبات والأعياد الرسمية للدولة

 كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تتضمن الاحتفالات المدرسية في المدارس الدولية ، وفي مقدمتها احتفالات انتصارات أكتوبر، برامج وأنشطة تعزز قيم الانتماء والولاء والوطنية، بما يسهم في تنمية الوعي الوطني لدى الطلاب وترسيخ ارتباطهم بتاريخ وطنهم وإنجازاته.



 موعد بدء الدراسة في المدارس الدولية

جدير بالذكر أنه قبل بدء العام الدراسي 2027 في المدارس الدولية .. أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عددا من القرارات الهامة التي من شأنها احكام السيطرة على المدارس الدولية وضمان تحقيق إنضباط العملية التعليمية بها .

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم التعليم البكالوريا المدارس الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

%64.9 للحقوق والآداب 60.1%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026

محمد صلاح

كاراغر يعتذر لمحمد صلاح: «أنا آسف.. لم أقدّر ما قدمته لليفربول بما يكفي»

وائل جمعة مع محمد معروف

خاص.. أول رد من وائل جمعة على مفاجأة كريم حسن شحاتة بشأن محمد معروف وعلي محمود

حادث مطروح

ننشر أسماء المتوفى والمصابين في حادث دهس بشارع الإسكندرية بمرسى مطروح

الدولار

310 جنيهات تراجعا للجرام.. هبوط قوي في سعر الذهب عيار 21 الآن

الاهلي

كريم شحاتة عن شكوى زد ضد حكم مباراة الأهلي: قال لوائل جمعة خرجوا علي محمود

هرم خوفو

بعد 4600 عام.. العلم يحل لغز صمود هرم خوفو أمام الزلازل

بيزيرا

تفاصيل جديدة بشأن موقف بيزيرا مع الزمالك

ترشيحاتنا

حفل رامي صبري

رامي صبري يختتم صيف 2026 بحفل تاريخي في المسرح الروماني.. صور

وصفة ملمع طبيعي لترطيب وتكبير الشفاه

وصفات طبيعية لتكبير الشفاه وتوريدها .. مكونات طبيعية تمنح مظهرًا ممتلئًا

جومانا مراد

فستان لافت.. جومانا مراد تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

بالصور

التونة أم الماكريل أم السالمون؟.. تعرف على الأفضل لصحتك

التونة والسالمون
التونة والسالمون
التونة والسالمون

بمذاق نادر.. طريقة عمل الاستربس المقرمش في المنزل

الاستربس
الاستربس
الاستربس

فستان كب .. ركين سعد بإطلالة وسعر صادم يثير الجدل

ركين سعد
ركين سعد
ركين سعد

أسعار سيتروين C4 موديل 2022 المستعملة في مصر

سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022

فيديو

حمى تكسير العظام

تكسير العظام.. مرض فيروسي يثير القلق بعد ظهوره محليًا بأمريكا

عدوى السالمونيلا

السالمونيلا تثير القلق.. حقيقة الخطر على البيض في مصر

لدغة نمل

أكثر من 1000 لدغة.. نهاية مأساوية لمسنة داخل دار رعاية أمريكية

اوردر ب١٤ الف جنيه

أوردر بـ14 ألف جنيه .. حكاية مندوب ديليفري تعرض لعملية نصب كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد