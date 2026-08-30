تدريس مناهج عربي وتاريخ البكالوريا لطلاب المدارس الدولية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تدريس مناهج عربي و تاريخ البكالوريا، لطلاب المدارس الدولية ، بإعتبارها مناهج مواد الهوية الوطنية ، المخصص لها ٢٠٪؜ من مجموع طلاب شهادة المدارس الدولية.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : إنه سيتم إصدار تعليمات بإلزام المدارس الدولية بتطبيق هذا القرار .

وكان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة بضرورة الإلتزام بتدريس مواد الهوية الوطنية (اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية) بالمدارس الدولية

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن مواد الهوية الوطنية، وهي اللغة العربية، والتربية الدينية، والدراسات الاجتماعية، هي مواد تمثل ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب وترسيخ هويته الوطنية والثقافية.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن الوزارة تستهدف ضمان التطبيق السليم لمناهجها وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة، بما يضمن حصول كل طالب على تعليم حقيقي يعكس مستواه الفعلي.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف على أهمية ترسيخ الهوية الوطنية داخل المدارس الدولية، مشيرا إلى ضرورة أن تتوافق جميع الفعاليات والاحتفالات المدرسية مع ثقافة المجتمع المصري وقيمه، وتنظيم احتفالات بالمناسبات والأعياد الرسمية للدولة

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تتضمن الاحتفالات المدرسية في المدارس الدولية ، وفي مقدمتها احتفالات انتصارات أكتوبر، برامج وأنشطة تعزز قيم الانتماء والولاء والوطنية، بما يسهم في تنمية الوعي الوطني لدى الطلاب وترسيخ ارتباطهم بتاريخ وطنهم وإنجازاته.





موعد بدء الدراسة في المدارس الدولية

جدير بالذكر أنه قبل بدء العام الدراسي 2027 في المدارس الدولية .. أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عددا من القرارات الهامة التي من شأنها احكام السيطرة على المدارس الدولية وضمان تحقيق إنضباط العملية التعليمية بها .