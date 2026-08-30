رسميا.. سفيان أمرابط يعود إلى أياكس

حسم نادي أياكس أمستردام تعاقده مع المغربي سفيان أمرابط، في صفقة انتقال حر، ليعود اللاعب إلى الدوري الهولندي من جديد بعد سنوات طويلة خاض خلالها عدة تجارب في الدوريات الأوروبية.

وأعلن أياكس رسميًا انضمام أمرابط، البالغ من العمر 30 عامًا، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2028، وذلك بعد فسخ عقده مع فنربخشة التركي.

ويعرف أمرابط الكرة الهولندية جيدًا، بعدما بدأ مسيرته مع أوتريخت، قبل أن يرتدي قميص فينورد، ثم خاض تجارب خارج هولندا مع كلوب بروج، وهيلاس فيرونا، وفيورنتينا، ومانشستر يونايتد وفنربخشة.

وخلال الموسم الماضي، لعب لاعب الوسط المغربي مع ريال بيتيس الإسباني، قبل أن يعود إلى أياكس في خطوة جديدة بمسيرته، خاصة مع امتلاكه خبرة دولية كبيرة ومشاركته مؤخرًا في كأس العالم للمرة الثالثة مع منتخب المغرب.

وأبدى جوردى كرويف، المدير الفني لأياكس، سعادته بإتمام الصفقة، مشيدًا بالقوة البدنية التي يتمتع بها أمرابط، وقدرته على التعامل مع الكرة، إلى جانب خبرته الكبيرة على المستوى الدولي.

وأكد كرويف أن معرفة اللاعب السابقة بالدوري الهولندي ستساعده على التأقلم سريعًا مع أياكس، مشيرًا إلى أن النادي تعاقد مع لاعب يتوافق بشكل كبير مع المواصفات التي كان يبحث عنها لتدعيم الفريق.