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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بني سويف تعلن مواعيد وأماكن الكشف الطبي للطلاب الجدد

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

أعلنت جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور طارق على القائم، بأعمال رئيس الجامعة، الجدول الزمني الخاص بالكشف الطبي للطلبة الجدد المقبولين بكليات الجامعة  المختلفة للعام الجامعي (2026 – 2027)، حيث حددت الإدارة الطبية  مواعيد وأماكن محددة لإجراء الفحوص الطبية، وذلك لضمان سلامة الطلاب قبل بدء الدراسة، مع التأكيد على الالتزام بالشروط والتعليمات المعلنة.

يبدأ الكشف الطبي يوم 6سبتمبر المقبل فى ثلاثة أماكن، وهي كلية الحقوق لكليات غرب النيل، وكلية التربية لمجمع 330 فدانا، وكلية الدراسات المتقدمة لمجمع التعليم الصناعي، وذلك لكليات الطب البشرى والصيدلة والطب البيطرى والأسنان والحاسبات والعلاج الطبيعى والهندسة ويستمر حتى 10 سبتمر، ومن 13 حتى 17 سبتمبر لكليات الإعلام وعلوم الارض والسياسة والاقتصاد والألسن وعلوم الملاحة وعلوم ذوى الاحتياجات، ومن 20 حتى 24 سبتمبر لكليات الخدمة الاجتماعية والسياحة والفنادق والتجارة والفنون التطبيقية والتربية والتمريض، ومن 27 سبتمبر حتى 1 أكتوبر لكليات الآداب ورياض الأطفال وتكنولوجيا العلوم الصحية والزراعة، ومن 4 حتى 8 أكتوبر لكليات الحقوق وتكنولوجيا التعليم والمعهد الفنى للتمريض.

وأوضح رئيس الجامعة أن جميع الكشوف ستتم في الأماكن المخصصة لكل كلية طبقا لموقعها، بما يضمن سهولة التنظيم وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، مشيرا إلى شروط التقديم للكشف الطبي، والتي تضمنت ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي أو إثبات الشخصية، وعدد من الصور الشخصية، بالإضافة إلى استمارة الكشف الطبي المعتمدة من الكلية، لافتا إلى  أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على صحة وسلامة الطلاب الجدد، وضمان جاهزيتهم للعام الدراسي الجديد.

وشدد رئيس الجامعة على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة وعدم التخلف عنها، حيث يعد الكشف الطبي شرطًا أساسيًا لاستكمال إجراءات القيد والتسجيل بالكليات المختلفة، وذلك  ضمن جهود الجامعة لتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة، تعكس اهتمامها بالطلاب منذ اللحظة الأولى لانضمامهم إلى الأسرة الجامعية.
 

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