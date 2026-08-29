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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يتابع بدء العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة 30 لإزالة التعديات

مركز السيطرة ببني سويف
مركز السيطرة ببني سويف

تابع اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،بدء العمل في حملات الموجة الـــ 30 لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة والأراضي الزراعية ،وذلك خلال تواجده بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وفي حضور: الأستاذ كامل على غطاس السكرتير العام ، اللواء أحمد جمال الدين السكرتيرالعام المُساعد، الأستاذ علاء عيد مدير إدارة الأزمات.

وأشار المحافظ،إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد أتمت استعداداتها لبدء المرحلة الأولى من الموجة الحالية لحملات الإزالة ،تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن سلسلة الحملات التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة التعدى على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية والبناء المخالف..

من جهته أشار السكرتير العام إلى تكليفات المحافظ عن تكليفاته بتعزيز التنسيق بين كافة التنفيذيين المختصين من جهات الولاية والوحدات المحلية ،على مدار اليوم من خلال مركز السيطرة وغرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ،مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد فى بداية الموجة،منوه عن متابعته للإجراءات المنفذة خلال الفترة الماضية وتضمنت عقد اجتماع تحضيري، تم خلاله وضع جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة.

فيما أضاف السكرتير العام المُساعد أن تنفيذ الموجة 30 يتم على مدى أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر2026 ، عبر 3 مراحل متتالية، بدأت بالمرحلة الأولى اليوم السبت 29 أغسطس الجاري وتستمر إلى 18 سبتمبر المُقبل، تليها المرحلة الثانية في المدة من 26 سبتمبر حتى 16 أكتوبر، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 24 أكتوبر وحتى 13 نوفمبر.
 

بني سويف مركز السيطرة محافظ بني سويف

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