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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يسعى لمواصلة انتصاراته أمام ملقا في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد
رباب الهواري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لخوض مواجهة جديدة في منافسات الدوري الإسباني، عندما يلتقي مع نظيره ملقا مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المسابقة، في موسم 2026-2027.

وتقام المباراة على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، معقل ريال مدريد، حيث يطمح أصحاب الأرض إلى مواصلة بدايتهم القوية وتحقيق الانتصار الثالث على التوالي، في ظل رغبة الفريق في المنافسة مبكرًا على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ريال مدريد يبحث عن الفوز الثالث تواليًا

يدخل ريال مدريد اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في حصد العلامة الكاملة خلال أول جولتين من عمر المسابقة، ليجمع 6 نقاط في رصيده.

وافتتح الفريق الملكي مشواره في الدوري الإسباني بالفوز على إسبانيول بنتيجة هدفين مقابل هدف، قبل أن يواصل نتائجه الإيجابية في الجولة الثانية ويتغلب على ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويتطلع ريال مدريد إلى مواصلة عروضه الهجومية القوية أمام ملقا، وحصد ثلاث نقاط جديدة تعزز موقفه في جدول الترتيب، خاصة أن الفريق يسعى إلى فرض نفسه مبكرًا ضمن المنافسين على لقب البطولة.

مورينيو يقود ريال مدريد أمام ملقا

ويخوض ريال مدريد المباراة تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي تولى مسؤولية تدريب الفريق خلال الموسم الحالي، ويسعى إلى مواصلة الانطلاقة المثالية وتحقيق الانتصار الثالث في المسابقة.

ومن المنتظر أن يعتمد مورينيو على أبرز عناصره من أجل حسم المواجهة، خاصة مع إقامة اللقاء على ملعب سانتياجو برنابيو ووسط جماهير الفريق الملكي.

موعد مباراة ريال مدريد وملقا

تنطلق مباراة ريال مدريد وملقا اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وملقا

ومن المقرر أن تُنقل مباراة ريال مدريد وملقا مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2، ليتمكن المشاهدون من متابعة المواجهة المرتقبة بين الفريقين.


 

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