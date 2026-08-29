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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث الشباب: أكثر من 900 بعثة رياضية تضم 25 إلى 30 ألف لاعب سنويا

متحدث "الشباب والرياضة"
متحدث "الشباب والرياضة"
رحمة سمير

قال محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إنّ التحقيقات المتعلقة ببعثات اللاعبين وهروبهم واختفائهم تمثل جانبًا هامشيًا مقارنة بالمشكلة الأساسية المرتبطة بأوضاع لاعبي الألعاب الفردية، مؤكدًا اتفاقه مع طرح الإعلامية لميس الحديدي بشأن ضرورة البحث في أصل المشكلة وليس الاكتفاء بمسار التحقيقات.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج الصورة عبر قناة النهار، أنّ وزارة الشباب والرياضة تنظم أكثر من 900 بعثة رياضية سنويًا، يشارك خلالها ما بين 25 و30 ألف لاعب في بطولات ومنافسات دولية وغيرها، مشيرًا إلى وجود ضوابط مالية واستحقاقات ولائحة للمكافآت والتكريم الخاصة باللاعبين.

وأشار إلى أن قيمة المكافآت شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن مكافأة بطولة أفريقيا ارتفعت من 25 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه كحد أدنى، بينما ارتفعت مكافأة بطولة العالم من 100 ألف جنيه إلى 800 ألف جنيه، كما زادت مكافأة الدورة الأوليمبية من 750 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه.

وأكد الشاذلي أن لائحة التكريم الخاصة بالبطولات تختلف تمامًا عن الاستحقاقات الشهرية الخاصة بمعيشة اللاعبين، موضحًا أن اللاعبين الرياضيين عمومًا ينتمون إلى أندية، إلا أن الوضع في الألعاب الفردية يواجه تحديًا يتمثل في أن أغلب الأندية تخصص أكثر من 90% من ميزانياتها لكرة القدم، سواء للمصروفات الخاصة بها أو للاستثمارات المتعلقة بها.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت «المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي»، الذي أصبح بمثابة نادٍ يضم اللاعبين ويمنحهم مرتبات شهرية، موضحًا أن المشروع يضم نحو 4200 لاعب، وتتراوح المستحقات التي يحصلون عليها، بحسب المراحل، بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، فيما يصل المقابل إلى 25 ألف جنيه للاعبين من الصفوة.

وأكد أن هذه المبالغ لا تُعد في الأساس رواتب شهرية بالمعنى التقليدي، وإنما مصروفات شخصية للاعبين خلال فترة التدريب والإقامة، بينما تتحمل الوزارة بصورة كاملة تكاليف المعسكرات والإقامة والتدريبات والإعاشة في المركز الأوليمبي التابع لها، إلى جانب أي مصروفات أخرى يحتاج إليها اللاعب.

ولفت الشاذلي إلى أن وزير الشباب والرياضة يرى أن هذه المبالغ لا تزال قليلة ولا تفي باحتياجات اللاعبين الذين يشاركون في البطولات الأفريقية والعالمية، ولذلك اتجهت الوزارة إلى الرعايات الخاصة من القطاع المصرفي والقطاع المالي والقطاع الخاص، أسوة بما يحدث مع لاعبي كرة القدم، مؤكدًا أن الهدف هو توفير دعم مالي مباشر للاعبين.

متحدث الشباب والرياضة بعثة رياضية لميس الحديدي وزارة الشباب والرياضة ألعاب الفردية

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