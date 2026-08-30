محمد رائف: أشرف خضر لن يستمر مع الإسماعيلي بعد تقديم استقالته

أكد محمد رائف، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الإسماعيلي، أن أشرف خضر لن يتمكن من الاستمرار في منصبه، بعدما تقدم باستقالته خلال الفترة الماضية، على خلفية تعرضه لهجوم شخصي من جانب جماهير النادي.

وأوضح رائف، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن العلاقة بين خضر وبعض الجماهير شهدت توترًا خلال الفترة الأخيرة، ووصل الأمر إلى حدوث مناوشات بين الطرفين.

وأشار رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الإسماعيلي إلى أن الظروف المحيطة بالفريق خلال الفترة الحالية دفعت أشرف خضر إلى اتخاذ قرار الاستقالة، مؤكدًا أن النادي يتعامل مع الأمر بما يضمن استقرار الفريق والجهاز الفني.