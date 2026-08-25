الإسماعيلي: الأهلي والزمالك عرضا إعارة بعض لاعبيهم لدعم الدراويش

أكد محمد رائف رئيس النادي الإسماعيلي، ان هناك العديدة من أندية الدوري المصري يريدون دعم الإسماعيلي من أجل عودته مرة أخرى إلى الدوري الممتاز.



وقال رائف في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا إف إم: هناك أندية كثيرة تواصلت معنا لمنحنا لاعبين على سبيل الإعارة لدعم النادي على رأسهم الاهلي والزمالك والمصري البورسعيدي.



وأضاف: متفائلون برفع إيقاف القيد قبل يناير، وسننظر إلى الأندية التي تريد دعم الإسماعيلي منهم الأهلي والزمالك والمصري والعديد من أندية الدوري الممتاز.



وتابع: يتبقى قضيتين وهم تخص اللاعب محمد بن حماسة وايضاً قضية نادي النجوم من أجل رفع إيقاف القيد ونعمل على الانتهاء منهما في الوقت الحالي.