نفسي أبقى زي محمد صلاح.. فيديو قديم لحمزة عبد الكريم يشعل السوشيال

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو قديم للطفل حمزة عبد الكريم، نجم برشلونة الحالي ولاعب الأهلي السابق، تحدث خلاله عن حلمه في أن يسير على خطى النجم المصري محمد صلاح، ويلعب يومًا ما في أندية أوروبية كبيرة.

وقال حمزة عبد الكريم في الفيديو المتداول: "نفسي أبقى زي محمد صلاح وألعب في أندية كبيرة زيه"، في كلمات عادت إلى الواجهة بعد سنوات، بالتزامن مع التطور اللافت الذي شهدته مسيرته الكروية وانتقاله إلى نادي برشلونة الإسباني.

ويأتي تداول الفيديو ليجسد رحلة اللاعب الشاب من مرحلة الحلم والطموح في طفولته، إلى اللعب بقميص أحد أكبر أندية العالم، بعدما انتقل من صفوف الأهلي إلى برشلونة، ليبدأ تجربة احترافية جديدة في الملاعب الإسبانية.

ولم تتوقف علاقة حمزة عبد الكريم بمحمد صلاح عند كونه مثله الأعلى، إذ كشف اللاعب مؤخرًا أن صلاح يتواصل معه باستمرار، مؤكدًا أنه يسعى للاستفادة من نصائحه، خاصة أن قائد منتخب مصر وصل إلى مكانته الحالية بعد سنوات من العمل والاجتهاد.

وكان حمزة قد وجه رسالة إلى اللاعبين الناشئين عقب مشاركته مع برشلونة، قائلًا: "صدق حلمك"، مؤكدًا أن اللعب للفريق الكتالوني كان حلمًا بالنسبة له، لكنه أصبح يصدق هذا الحلم بعد دخوله أجواء الفريق.

وتحولت قصة حمزة عبد الكريم إلى نموذج واضح على أن الأحلام لا تتحقق بالأماني وحدها، وإنما تحتاج إلى العمل والاجتهاد والصبر، وهو ما يجعل الفيديو القديم أكثر تأثيرًا بعد أن اقترب اللاعب الشاب من تحقيق حلمه بالفعل، والوقوف إلى جوار كبار نجوم الكرة العالمية.