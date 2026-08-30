برشلونة يعلن رحيل لاعبه الشاب إلى صفوف ريال سوسيداد

أعلن نادي برشلونة الإسباني، انتقال لاعبه الشاب هيكتور فورت إلى صفوف ريال سوسيداد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف برشلونة في بيان رسمي أن النادي توصل إلى اتفاق مع ريال سوسيداد بشأن انتقال فورت، مع احتفاظه بحق إعادة شراء اللاعب، إلى جانب الحصول على نسبة من أي انتقال مستقبلي له.



وأفادت تقارير صحفية عالمية أن برشلونة سيحصل على 50% من قيمة بيع هيكتور فورت لأي نادٍ آخر مستقبلًا، وفقًا لبنود الاتفاق بين الناديين.

وكان فورت قد ارتبط بالانتقال إلى بوروسيا دورتموند خلال الميركاتو الصيفي، إلا أن المفاوضات لم تكتمل بسبب خلافات حول بعض بنود الصفقة ونسبة إعادة البيع.

وعاد هيكتور فورت إلى برشلونة في نهاية الموسم الماضي بعد انتهاء إعارته إلى إلتشي، قبل أن يقرر النادي الكتالوني رحيله بشكل نهائي إلى ريال سوسيداد.