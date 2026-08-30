سعر الذهب في مصر الآن وعيار 21 يسجل 6280 جنيها| تفاصيل

استقرت أسعار الذهب اليوم في السوق المحلية، بالتزامن مع العطلة الرسمية للبورصة العالمية، وترتبط أسعار المعدن الأصفر في مصر بتحركات سعر الدولار وأسواق المعادن العالمية.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 30 أغسطس 2026 في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً بين الأعيرة المتداولة، 7225 جنيهًا للبيع، مقابل 7175 جنيهًا للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر طلبًا وتداولًا بين المصريين، عند 6320 جنيهًا للبيع، و6280 جنيهًا للشراء.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18، الأقل سعرا ، إلى 5415 جنيهًا للبيع، مقابل 5385 جنيهًا للشراء.

وسجل عيار 14 سعر 4215 جنيهًا للبيع، و4185 جنيهًا للشراء، وهو من الأعيرة الأقل انتشارًا مقارنة بالعيارين 21 و18.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، حوالي 50560 جنيهًا للبيع، مقابل 50240 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب اليوم بالجنيه والدولار

وصل سعر أونصة الذهب عالميًا إلى 224655 جنيهًا للبيع، مقابل 223235 جنيهًا للشراء، وهو ما يعادل نحو 4,458.79 دولار أمريكي.

سعر دولار الصاغة اليوم

وفي سياق متصل، سجل ما يُعرف بـ"دولار الصاغة"، وهو السعر المتداول في سوق الذهب والصاغة بشكل غير رسمي، نحو 50.38 جنيه، مقارنة بسعر الدولار الرسمي في البنوك الذي بلغ 49.96 جنيه.