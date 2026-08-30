فرق قصور الثقافة تواصل عروضها في "شاطئ الفن" بمطروح

قدمت فرقتا بورسعيد للموسيقى العربية وبني سويف للفنون الشعبية عروضا فنية متنوعة على مسرح النادي الاجتماعي، ضمن فعاليات برنامج حفلات "شاطئ الفن"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن خطة الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة، وفي إطار المشروع القومي للفنون "الثقافة حياة".

وتألقت فرقة بورسعيد للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو رجب الشاذلي، في ليلتها الثانية، بتقديم باقة من الأغاني التراثية والطربية، منها "لعبة الأيام"، "عالحلوة والمرة"،"عاللي جرى"، و"عيون القلب"، وغيرها، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وتواصلت الفعاليات مع عرض فني لفرقة بني سويف للفنون الشعبية، بقيادة الفنان وائل عيد، شمل باقة من التابلوهات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور، منها "السويفي"، "الكف"،"العصاية"، إلى جانب فقرة التنورة الاستعراضية بألوانها المبهجة.

تنفذ فعاليات برنامج "شاطئ الفن" بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة مطروح، ويشهد البرنامج إقامة 59 عرضا فنيا مجانيا ويستمر حتى الرابع من سبتمبر المقبل.