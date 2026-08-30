سقوط عصابة تزوير العملات المحلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تزوير العملات المحلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى بيع العملات المحلية المقلدة بمقابل مادى لراغبى شرائها والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى .

بالفحص أمكن تحديد وضبط عناصر التشكيل العصابى ( شخصين "لهما معلومات جنائية " – سيدتين " إحداهما مقيدة الحرية حالياً على ذمة قضية " تزوير عملة" – مقيمين بنطاق محافظات "المنيا – دمياط – القليوبية" ) وضُبط بحوزتهم (عملات محلية "مقلدة" - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى" - هواتف محموله "بفحصها تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") .

وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى بيع العملات المزورة لراغبى شرائها بأسعار زهيدة والترويج لنشاطهم عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد تحقيق الربح المادى .. كما ضُبط برفقة أحدهم (عاطل - مقيم بدائرة قسم الساحل بالقاهرة) وبحوزته (مبلغ مالى "مقلد") وبمواجهته قرر بشرائه المبلغ المالى المزور من أحد عناصر التشكيل بقصد ترويجه وتحقيق أرباح مالية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









