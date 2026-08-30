الداخلية تكشف عن تفاصيل محاولة سرقة مطربة على طريق سريع في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعرض إحدى المطربات لمحاولة سرقة على يد مجهولين بالغربية.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة) ، وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 29 أغسطس وحال سيرها بسيارتها بأحد الطرق السريعة بنطاق محافظة الغربية وبرفقتها السائق ومساعدها ، فوجئت بتوقف (4 أشخاص) بجانب الطريق وبجوارهم دراجة نارية وقيام أحدهم بإلقاء قطعة حجر على سيارتها ما أدى إلى حدوث كسر بالزجاج الخلفى "دون حدوث إصابات" واستمرت بالسير دون الإبلاغ عن الواقعة.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 بائعين جائلين سبق إتهام 3 منهم فى قضايا تعاطى مخدرات وحريق عمدى - مقيمين بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية ) وبحوزتهم (دراجتين ناريتين ملك إثنين منهم "بدون لوحات معدنية" )، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة حال توقفهم بجانب الطريق لتعاطى المواد المخدرة ، وقيام أحدهم بإلقاء قطعة حجرية على السيارة على سبيل اللهو وتم التحفظ على الدراجتين الناريتين وإتخاذ الإجراءات القانونية .



