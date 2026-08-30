البكالوريا المصرية.. 6 مواد و4 مسارات وفرص لتحسين الدرجات قبل انطلاق التطبيق

مع اقتراب تطبيق نظام البكالوريا المصرية، تتزايد تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور حول طبيعة النظام الجديد، وعدد المواد الدراسية، والمسارات المتاحة، وآليات احتساب الدرجات وفرص تحسين النتائج.

وكشف أيمن صقر، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون التعليم، خلال حديثه عن نظام البكالوريا المصرية، أبرز ملامح النظام وآليات تطبيقه، موضحًا أن الدراسة تمتد على مدار عامين دراسيين، يؤدي خلالهما الطالب 6 مواد دراسية، بواقع 4 مواد في الصف الثاني الثانوي وموادين في الصف الثالث، بينما تُدرس مادة التربية الدينية خارج المجموع.

4 فرص لتحسين الدرجات



وأوضح صقر، خلال استضافته ببرنامج «أنا وهو وهي»، الذي تقدمه سارة سامي وشريف بديع وآية شعيب على قناة «صدى البلد»، أن نظام البكالوريا المصرية يمنح الطلاب قدرًا أكبر من المرونة في التعامل مع الامتحانات، من خلال إتاحة فرص متعددة لتحسين الدرجات.

وأشار إلى أن الطالب يمكنه الاستفادة من 4 فرص لتحسين مستواه، على أن يتم احتساب الدرجة الأعلى التي يحققها، وهو ما يمثل اختلافًا جوهريًا عن نظام الثانوية العامة التقليدي، ويخفف من الضغوط النفسية المرتبطة بامتحان الفرصة الواحدة.

4 مسارات أمام طلاب البكالوريا المصرية



وأضاف أن النظام الجديد يتضمن 4 مسارات تعليمية، يختار الطالب من بينها وفق ميوله وقدراته والتخصص الذي يرغب في الالتحاق به مستقبلًا.

ويتضمن النظام مجموعة من المواد الأساسية، من بينها اللغة العربية والتاريخ واللغة الإنجليزية، إلى جانب المواد التخصصية التي تختلف وفقًا للمسار الذي يختاره الطالب.

ولفت صقر إلى أن النظام يتيح للطالب إمكانية تغيير المسار الدراسي عند الانتقال إلى الصف الثالث، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وبشرط استيفاء المتطلبات اللازمة للانتقال إلى التخصص الجديد.

مرونة أكبر بدلًا من «الفرصة الواحدة»



وأكد الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون التعليم أن تعديلات قانون التعليم الأخيرة تستهدف تطوير منظومة الثانوية وإيجاد آليات أكثر مرونة أمام الطلاب، خاصة فيما يتعلق بتحسين الدرجات وإتاحة أكثر من فرصة أمام الطالب لإثبات قدراته.

وأوضح أن فلسفة البكالوريا المصرية تختلف عن النظام التقليدي للثانوية العامة، الذي كان يرتبط بدرجة كبيرة بامتحانات محددة وفرص محدودة لتحسين النتيجة، بينما يمنح النظام الجديد الطالب مساحة أكبر لإعادة المحاولة والاستفادة من أعلى نتيجة يحققها.

موعد تطبيق البكالوريا المصرية



ومن المقرر بدء تطبيق نظام البكالوريا المصرية مع انطلاق العام الدراسي الجديد في 21 سبتمبر، وفقًا لما ورد خلال الحديث، ليبدأ بذلك الانتقال إلى نظام يستهدف منح الطلاب مسارات تعليمية أكثر مرونة وربط الدراسة بالتخصصات التي يختارونها مستقبلًا.