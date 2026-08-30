قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناميبيا تمضي قدمًا في مشروع لاستخراج الفوسفات من أعماق البحار
خالد هاشم: 9.4 مليار دولار صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال 2025.. والأسمدة تستحوذ على الثلث
الإسكندرية: الرايات الحمراء ترفرف على الشواطئ ونزول البحر ممنوع| تفاصيل
دجل وشعوذة.. القبض على شخص نصب على مواطنين بزعم علاجهم روحانيا
سقوط عصابة تزوير العملات المحلية
الهلال ينهي تعاقده مع كريم بنزيما بالتراضي.. واللاعب يقترب من الاعتزال
سعر الذهب في مصر الآن وعيار 21 يسجل 6280 جنيها| تفاصيل
يبدأ من 2000 جنيه وأقساط على 20 سنة.. تفاصيل مشروع الإيجار الجديد للإسكان الاجتماعي
قرارات رادعة للجنة المسابقات باتحاد الكرة بعد أحداث دوري القسم الثاني (أ)
بعد المقترح الأمريكي.. المركزي يوضح التدابير الخاصة بفروع بنك مصر في الإمارات
خلال اجتماع الأعلى للجامعات.. توجيهات مهمة من وزير التعليم العالي قبل العام الدراسي الجديد
هل احتفل الصحابة بالمولد بعد موت النبي؟ دار الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البكالوريا المصرية.. 6 مواد و4 مسارات وفرص لتحسين الدرجات قبل انطلاق التطبيق

البكالوريا
البكالوريا
محمد البدوي

مع اقتراب تطبيق نظام البكالوريا المصرية، تتزايد تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور حول طبيعة النظام الجديد، وعدد المواد الدراسية، والمسارات المتاحة، وآليات احتساب الدرجات وفرص تحسين النتائج.

وكشف أيمن صقر، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون التعليم، خلال حديثه عن نظام البكالوريا المصرية، أبرز ملامح النظام وآليات تطبيقه، موضحًا أن الدراسة تمتد على مدار عامين دراسيين، يؤدي خلالهما الطالب 6 مواد دراسية، بواقع 4 مواد في الصف الثاني الثانوي وموادين في الصف الثالث، بينما تُدرس مادة التربية الدينية خارج المجموع.

4 فرص لتحسين الدرجات
 

وأوضح صقر، خلال استضافته ببرنامج «أنا وهو وهي»، الذي تقدمه سارة سامي وشريف بديع وآية شعيب على قناة «صدى البلد»، أن نظام البكالوريا المصرية يمنح الطلاب قدرًا أكبر من المرونة في التعامل مع الامتحانات، من خلال إتاحة فرص متعددة لتحسين الدرجات.

وأشار إلى أن الطالب يمكنه الاستفادة من 4 فرص لتحسين مستواه، على أن يتم احتساب الدرجة الأعلى التي يحققها، وهو ما يمثل اختلافًا جوهريًا عن نظام الثانوية العامة التقليدي، ويخفف من الضغوط النفسية المرتبطة بامتحان الفرصة الواحدة.

4 مسارات أمام طلاب البكالوريا المصرية
 

وأضاف أن النظام الجديد يتضمن 4 مسارات تعليمية، يختار الطالب من بينها وفق ميوله وقدراته والتخصص الذي يرغب في الالتحاق به مستقبلًا.

ويتضمن النظام مجموعة من المواد الأساسية، من بينها اللغة العربية والتاريخ واللغة الإنجليزية، إلى جانب المواد التخصصية التي تختلف وفقًا للمسار الذي يختاره الطالب.

ولفت صقر إلى أن النظام يتيح للطالب إمكانية تغيير المسار الدراسي عند الانتقال إلى الصف الثالث، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وبشرط استيفاء المتطلبات اللازمة للانتقال إلى التخصص الجديد.

مرونة أكبر بدلًا من «الفرصة الواحدة»
 

وأكد الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون التعليم أن تعديلات قانون التعليم الأخيرة تستهدف تطوير منظومة الثانوية وإيجاد آليات أكثر مرونة أمام الطلاب، خاصة فيما يتعلق بتحسين الدرجات وإتاحة أكثر من فرصة أمام الطالب لإثبات قدراته.

وأوضح أن فلسفة البكالوريا المصرية تختلف عن النظام التقليدي للثانوية العامة، الذي كان يرتبط بدرجة كبيرة بامتحانات محددة وفرص محدودة لتحسين النتيجة، بينما يمنح النظام الجديد الطالب مساحة أكبر لإعادة المحاولة والاستفادة من أعلى نتيجة يحققها.

موعد تطبيق البكالوريا المصرية
 

ومن المقرر بدء تطبيق نظام البكالوريا المصرية مع انطلاق العام الدراسي الجديد في 21 سبتمبر، وفقًا لما ورد خلال الحديث، ليبدأ بذلك الانتقال إلى نظام يستهدف منح الطلاب مسارات تعليمية أكثر مرونة وربط الدراسة بالتخصصات التي يختارونها مستقبلًا.

البكالوريا طلاب البكالوريا البكالوريا المصرية موعد تطبيق البكالوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

كاراغر يعتذر لمحمد صلاح: «أنا آسف.. لم أقدّر ما قدمته لليفربول بما يكفي»

وائل جمعة مع محمد معروف

خاص.. أول رد من وائل جمعة على مفاجأة كريم حسن شحاتة بشأن محمد معروف وعلي محمود

حادث مطروح

ننشر أسماء المتوفى والمصابين في حادث دهس بشارع الإسكندرية بمرسى مطروح

الدولار

310 جنيهات تراجعا للجرام.. هبوط قوي في سعر الذهب عيار 21 الآن

هرم خوفو

بعد 4600 عام.. العلم يحل لغز صمود هرم خوفو أمام الزلازل

الذهب

المعدن الاصفر يعمق خسائره.. والجنيه الذهب يخسر 2480 جنيها

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الدولار

سعر الدولار يقفز الآن في البنوك.. وهذه قيمته مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

مفيدة شيحة

مفيدة شيحة تستعيد ذكريات نور الشريف: «أثر في أجيال لم تعاصره»

الحضارة

منذ 5 آلاف عام.. كيف خلّد المصري القديم ملامح ملوكه في التماثيل؟

عثمان البلبيسي

كيف يتحقق النجاح في إدارة وحوكمة الحدود؟.. عثمان البلبيسي يوضح

بالصور

هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»

هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»
هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»
هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»

هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى آخر ظهور لها

هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها

بعد نجاح مسلسله.. 15 صورة أثارت الجدل لـ محمد فراج وبسنت شوقى

20 صورة أثارت الجدل لـ محمد فراج و بسنت شوقى
20 صورة أثارت الجدل لـ محمد فراج و بسنت شوقى
20 صورة أثارت الجدل لـ محمد فراج و بسنت شوقى

فيديو

نجوم الفن وأول رئيس لمصر

4 نجوم في شخصية واحدة.. كيف ظهر أول رئيس لمصر على الشاشة؟

علاقة قص الشعر بالقوة

من الشعر الطويل للعنة شمشون.. ماذا حدث لهالاند؟

حمى تكسير العظام

تكسير العظام.. مرض فيروسي يثير القلق بعد ظهوره محليًا بأمريكا

عدوى السالمونيلا

السالمونيلا تثير القلق.. حقيقة الخطر على البيض في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد