خبير تعليم يكشف أبرز ملامح البكالوريا المصرية ويقارنها بالثانوية العامة

أكد الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن نظام البكالوريا المصرية والثانوية العامة ما زالا متاحين أمام الطلاب، موضحًا أن البكالوريا تستهدف تطوير منظومة التعليم والانتقال من أسلوب الحفظ والاستظهار إلى تنمية التفكير والفهم وإبداء الرأي.

وأوضح “شحاتة” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن أبرز مميزات البكالوريا تتمثل في انخفاض عدد المواد الدراسية، حيث يدرس الطالب 6 مواد في الصف الأول، و4 مواد في الصف الثاني، ومادتين في الصف الثالث، مقارنة بالعدد الأكبر من المواد في نظام الثانوية العامة.

وأشار إلى أن البكالوريا تضم 4 مسارات رئيسية، هي مسار الهندسة وعلوم الحاسب، ومسار الطب وعلوم الحياة، ومسار الأعمال، ومسار الآداب والفنون، بما يتيح للطالب دراسة المواد المرتبطة بالتخصص الذي يرغب في الالتحاق به بالجامعة.

وأضاف أن النظام الجديد يمنح الطالب فرصتين للتحسين، الأولى في الصف الثاني والثانية في الصف الثالث، ويتم احتساب الدرجة الأعلى في حال إعادة الامتحان، مؤكدًا أن ذلك يخفف الضغوط عن الطلاب وأولياء الأمور.

ولفت إلى أن التقييم في النظام الجديد لا يعتمد فقط على الامتحان، وإنما يشمل الأنشطة والاختبارات والحضور والمشاركة والمشروعات، مؤكدًا أن الهدف هو قياس قدرات الطالب بصورة أكثر شمولًا، وليس الاعتماد على الحفظ فقط.